Atwasat

روسيا تعفي نائب وزير الدفاع من منصبه

القاهرة - بوابة الوسط السبت 24 سبتمبر 2022, 03:11 مساء
روسيا تعفي نائب وزير الدفاع من منصبه
بوتين مستمعاً إلى نائب وزير الدفاع السابق دميتري بولغاكوف (يمين)، ويظهر وزير الدفاع سيرغي شويغو إلى يسار الصورة (أ ب)
alwasat radio

أعلنت روسيا إعفاء نائب وزير الدفاع، دميتري بولغاكوف، من منصبه و«تسليمه منصبًا آخر»، على ما أعلنت وزارة الدفاع اليوم.

 ومن المقرر أن يستلم منصب بولغاكوف الجنرال ميخائيل ميزينتسيف (60 عامًا)، الذي أشرف على حصار مدينة ماريوبول الجنوبية، وسيطرت عليها القوات الروسية بحلول نهاية مايو، وفق وكالة «يورو نيوز».

ويرى مراقبون أن خفض رتبة بولغاكوف، ونقله من المنصب بمثابة عقوبة له على الفشل الذي واجهته ما تسميه موسكو «العملية العسكرية الخاصة».

وشغل ميزينتسيف عدة مناصب ضمن هيئة الأركان خلال مسيرته العسكرية الطويلة، وفُرضت عليه عقوبات غربية لدوره في حصار مدينة ماريوبول.

بوتين يعلن التعبئة
ويأتي هذا التغيير في هيئة الأركان العامة في الوقت الذي أعلن فيه الرئيس فلاديمير بوتين، هذا الأسبوع تعبئة مئات الآلاف من الروس لدعم الغزو في أوكرانيا، وتُشكّل التعبئة تحديًا تنظيميًا كبيرًا يتطلب استدعاء جنود الاحتياط لتجهيزهم وإرسالهم إلى مراكز تدريب ثم إلى الجبهة.

- توقيف 200 شخص في أنحاء روسيا خلال احتجاجات ضد التعبئة الجزئية للمدنيين للقتال في أوكرانيا

غير أن الغزو الروسي لأوكرانيا سلّط الضوء على صعوبات لوجستية كثيرة لدى الجانب الروسي، حيث أشار المحللون إلى أوجه القصور هذه كأحد الأسباب خلف الصعوبات التي واجهها الجيش الروسي منذ 7 أشهر.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

نادال ينسحب من كأس «ليفر» للتنس بعد وداع فيدرر وسط ترقب لمولود جديد

نادال ينسحب من كأس «ليفر» للتنس بعد وداع فيدرر وسط ترقب لمولود جديد
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: وجوه مشرفة أعطت للرياضة

خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: وجوه مشرفة أعطت للرياضة
اليمين المتطرف الإيطالي يأمل بنصر تاريخي عشية الانتخابات التشريعية

اليمين المتطرف الإيطالي يأمل بنصر تاريخي عشية الانتخابات التشريعية
فينغر: أرسنال أمام فرصة ذهبية للفوز بـ«البريميرليغ» هذا الموسم لهذا السبب

فينغر: أرسنال أمام فرصة ذهبية للفوز بـ«البريميرليغ» هذا الموسم لهذا السبب
قطر تعلن عن اتفاق بمليارات الدولارات مع «توتال إنرجي»

قطر تعلن عن اتفاق بمليارات الدولارات مع «توتال إنرجي»
الخيار والعسل للتخلص من آثار الشمس

الخيار والعسل للتخلص من آثار الشمس
روتين صحي طريقك للوقاية من السكري.. أو التعايش معه

روتين صحي طريقك للوقاية من السكري.. أو التعايش معه
محللون: وساطة ولي عهد السعودية في أوكرانيا تعكس أهمية علاقاته مع روسيا

محللون: وساطة ولي عهد السعودية في أوكرانيا تعكس أهمية علاقاته مع روسيا
الأولمبي الليبي يفوز برباعية في شباك رواندا

الأولمبي الليبي يفوز برباعية في شباك رواندا
لماذا يفلت قتلة الصحفيين من العدالة في ليبيا؟

لماذا يفلت قتلة الصحفيين من العدالة في ليبيا؟
كونتي يدعو إلى مقاربة أوروبية مع روسيا والدفع نحو مفاوضات سلام

كونتي يدعو إلى مقاربة أوروبية مع روسيا والدفع نحو مفاوضات سلام
مصرفي لبناني: قانون ضبط رأس المال هو «الحل» بعد اقتحام مودعين لـ«بلوم»

مصرفي لبناني: قانون ضبط رأس المال هو «الحل» بعد اقتحام مودعين لـ«بلوم»
كاركاتير حليم - الفساد في ليبيا

كاركاتير حليم - الفساد في ليبيا
تراجع النفط جراء مخاوف الركود.. وخام «غرب تكساس» دون 80 دولارا

تراجع النفط جراء مخاوف الركود.. وخام «غرب تكساس» دون 80 دولارا
تركيا تطالب بـ«خارطة طريق ملموسة» في ليبيا

تركيا تطالب بـ«خارطة طريق ملموسة» في ليبيا
اختلاس 45 مليار دولار من إعانات البطالة بالولايات المتحدة خلال تفشي كوفيد

اختلاس 45 مليار دولار من إعانات البطالة بالولايات المتحدة خلال تفشي كوفيد
جريدة «الوسط»: تقرير ديوان المحاسبة صحيفة اتهام لحكومة الدبيبة

جريدة «الوسط»: تقرير ديوان المحاسبة صحيفة اتهام لحكومة الدبيبة
نورلاند يتحدث من نيويورك عن «أفكار جديدة» بشأن ليبيا

نورلاند يتحدث من نيويورك عن «أفكار جديدة» بشأن ليبيا
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
اليمين المتطرف الإيطالي يأمل بنصر تاريخي عشية الانتخابات التشريعية
اليمين المتطرف الإيطالي يأمل بنصر تاريخي عشية الانتخابات ...
بينهم 60 امرأة.. السلطات الإيرانية تعتقل 739 متظاهرا في احتجاجات مهسا أميني
بينهم 60 امرأة.. السلطات الإيرانية تعتقل 739 متظاهرا في احتجاجات ...
روسيا تعفي نائب وزير الدفاع من منصبه
روسيا تعفي نائب وزير الدفاع من منصبه
طهران تعرب عن أسفها لقرار كييف خفض التمثيل الدبلوماسي الإيراني لديها
طهران تعرب عن أسفها لقرار كييف خفض التمثيل الدبلوماسي الإيراني ...
روسيا تعتزم إنفاق 600 مليار دولار على الدفاع والأمن حتى 2025
روسيا تعتزم إنفاق 600 مليار دولار على الدفاع والأمن حتى 2025
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
10 قتلى جراء هجمات بالسكين في كندا
10 قتلى جراء هجمات بالسكين في كندا...
فرار الآلاف من منطقة خاركيف الأوكرانية إلى روسيا خلال 24 ساعة
فرار الآلاف من منطقة خاركيف الأوكرانية إلى روسيا خلال 24 ......
توقيف ثاني المشتبه بتنفيذهما هجمات بالسكاكين في كندا
توقيف ثاني المشتبه بتنفيذهما هجمات بالسكاكين في كندا...
بريطانيا تستبعد دولة عربية من جنازة الملكة إليزابيث
بريطانيا تستبعد دولة عربية من جنازة الملكة إليزابيث...
مقتل عشرات المدنيين في هجوم لتنظيم الدولة على بلدة في مالي
مقتل عشرات المدنيين في هجوم لتنظيم الدولة على بلدة في مالي...
المزيد
«ناسا» تلغي الإطلاق المرتقب لصاروخها الجديد إلى القمر بسبب عاصفة
«ناسا» تلغي الإطلاق المرتقب لصاروخها الجديد إلى القمر بسبب ......
بورن تزور الجزائر وسط الحديث عن زيادة ممكنة لشحنات الغاز لفرنسا
بورن تزور الجزائر وسط الحديث عن زيادة ممكنة لشحنات الغاز ......
بوتين يوقع قانونا يشدد العقوبات على الفارين أو رافضي القتال
بوتين يوقع قانونا يشدد العقوبات على الفارين أو رافضي القتال...
روسيا تعتزم إنفاق 600 مليار دولار على الدفاع والأمن حتى 2025
روسيا تعتزم إنفاق 600 مليار دولار على الدفاع والأمن حتى 2025...
طهران تعرب عن أسفها لقرار كييف خفض التمثيل الدبلوماسي الإيراني لديها
طهران تعرب عن أسفها لقرار كييف خفض التمثيل الدبلوماسي ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط