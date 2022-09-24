روسيا تعفي نائب وزير الدفاع من منصبه

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت روسيا إعفاء نائب وزير الدفاع، دميتري بولغاكوف، من منصبه و«تسليمه منصبًا آخر»، على ما أعلنت وزارة الدفاع اليوم.

ومن المقرر أن يستلم منصب بولغاكوف الجنرال ميخائيل ميزينتسيف (60 عامًا)، الذي أشرف على حصار مدينة ماريوبول الجنوبية، وسيطرت عليها القوات الروسية بحلول نهاية مايو، وفق وكالة «يورو نيوز».

ويرى مراقبون أن خفض رتبة بولغاكوف، ونقله من المنصب بمثابة عقوبة له على الفشل الذي واجهته ما تسميه موسكو «العملية العسكرية الخاصة».

وشغل ميزينتسيف عدة مناصب ضمن هيئة الأركان خلال مسيرته العسكرية الطويلة، وفُرضت عليه عقوبات غربية لدوره في حصار مدينة ماريوبول.

بوتين يعلن التعبئة

ويأتي هذا التغيير في هيئة الأركان العامة في الوقت الذي أعلن فيه الرئيس فلاديمير بوتين، هذا الأسبوع تعبئة مئات الآلاف من الروس لدعم الغزو في أوكرانيا، وتُشكّل التعبئة تحديًا تنظيميًا كبيرًا يتطلب استدعاء جنود الاحتياط لتجهيزهم وإرسالهم إلى مراكز تدريب ثم إلى الجبهة.

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غير أن الغزو الروسي لأوكرانيا سلّط الضوء على صعوبات لوجستية كثيرة لدى الجانب الروسي، حيث أشار المحللون إلى أوجه القصور هذه كأحد الأسباب خلف الصعوبات التي واجهها الجيش الروسي منذ 7 أشهر.