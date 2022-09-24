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رئيس المجلس الأوروبي يطالب باستقبال الروس الهاربين من التعبئة

القاهرة - بوابة الوسط السبت 24 سبتمبر 2022, 01:27 مساء
رئيس المجلس الأوروبي يطالب باستقبال الروس الهاربين من التعبئة
رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشال. (الإنترنت)
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قال رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشال، السبت، إن أوروبا يجب أن تفتح أبوابها أمام الروس الهاربين من التعبئة التي أعلنها الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين سابقاً هذا الأسبوع.

وطالب ميشال أوروبا بإظهار «انفتاح لهؤلاء الذين لا يريدون للكرملين أن يستغلّهم» بحسب ما أورده موقع بوليتكو.

وجاء كلام ميشال بعد كلمة ألقاها خلال العامة للأمم المتحدة في نيويورك وتأتي قبيل اجتماع مهم للمبعوثين الأوروبيين (الإثنين)، وفق وكالة «يورو نيوز».

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وقال ميشال «مبدئيا أعتقد أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يستضيف هؤلاء الذين يخاطرون بسبب آرائهم السياسية.. إذا كان هناك في روسيا أشخاص معرضون للخطر بسبب آرائهم السياسية، لأنهم لا يريدون اللحاق بقرار الكرملين المجنون إعلان هذه الحرب في أوكرانيا، فيجب علينا أن ننظر في هذا الأمر».

ليتوانيا: على الروس البقاء ومحاربة بوتين
في سياق متصل، قال وزير خارجية ليتوانيا، غابرييليوس لانسبرييس، إحدى الدول البلطيق الثلاث، إن بلاده لن تمنح اللجوء للروس الهاربين من التعبئة.

وكتب لانسبرييس في تغريدة عبر حسابه بموقع «تويتر»، «على الروس البقاء (في بلادهم) ومحاربة بوتين».

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