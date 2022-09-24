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مقتل شخصين في إعصار بوسط اليابان وانقطاع الكهرباء عن آلاف المنازل

القاهرة - بوابة الوسط السبت 24 سبتمبر 2022, 01:09 مساء
مقتل شخصين في إعصار بوسط اليابان وانقطاع الكهرباء عن آلاف المنازل
آثار إعصار ضرب وسط اليابان، 24 سبتمبر 2022. (رويترز)
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قتل شخصان في اليابان، بعدما اجتاح إعصار وسط البلاد، متسببًا في هطول أمطار غزيرة ورياح شديدة مما أدى لانقطاع الكهرباء عن آلاف المنازل، على ما أفادت وكالة كيودو للأنباء.

وقالت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية إن مدينة شيزوكا الواقعة جنوب غربي العاصمة طوكيو، بشكل خاص، تضررت بشدة بعد أن شهدت هطول أمطار بلغ منسوبها 417 مليمترًا منذ بدء هطولها يوم الخميس، بحسب وكالة «رويترز».

الكهرباء انقطعت عن 120 ألف منزل
وقالت «كيودو»، إن رجلا في الأربعينيات من عمره لقى حتفه في انهيار أرضي كما جرى العثور على رجل عمره 29 عامًا ميتًا، بعد أن سقطت سيارته في خزان.

وقالت شركة تشوبو إلكتريك باور جريد، إن الكهرباء انقطعت عن نحو 120 ألف منزل، مضيفة أن انهيارًا أرضيًا أدى إلى سقوط برجي كهرباء.

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وقالت الشركة على حسابها على تويتر «نتوقع أن يستغرق إعادة الكهرباء بعض الوقت بسبب الانهيارات الأرضية، من بين عوامل أخرى».

واستأنفت شركة «سنترال جي أر» تشغيل بعض خدمات القطارات السريعة التي جرى تعليقها من مساء الجمعة بسبب الأمطار.

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