مقتل 4 أشخاص في انهيار مبنى بنيجيريا

القاهرة - بوابة الوسط

لقى أربعة أشخاص حتفهم وجرى إنقاذ ثلاثة الجمعة، عندما انهار مبنى مكون من ثلاثة طوابق في لاغوس، العاصمة التجارية لنيجيريا، وفق ما أعلنت أجهزة الطوارئ.

وتتكررت حوادث انهيار المباني في الدولة الأفريقية الأكثر سكانا حيث يقيم كثيرون في أبنية متداعية لا تلتزم بمعايير السلامة، وفق وكالة «فرانس برس».

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وقال أولوفيمي أوكي-أوسانينتولو من وكالة إدارة الطوارئ في ولاية لاغوس، «انتشلت أربع جثث لرجلين وامرأتين وجرى تسليمها إلى المشرحة»، مشيرا إلى إنقاذ ثلاثة أشخاص بعدما علقوا تحت ركام المبنى السكني في منطقة موشين في المدينة، التي تضم أكثر من 20 مليون نسمة، موضحا أن المصابين نقلوا إلى المستشفى بينما ما زالت عمليات البحث والإنقاذ جارية.

وغالبا ما يلقى اللوم في كوارث الأبنية في نيجيريا، على غياب الإتقان والمواد الرديئة والفساد.

دعوات لتحسين معايير البناء

وفي وقت سابق هذا الشهر، لقي ستة أشخاص حتفهم عندما انهار مبنى من سبعة طوابق في المدينة قبل الانتهاء من أعمال بنائه.

ودعا الرئيس النيجيري محمد بخاري إلى تحسين معايير البناء، قائلا إن تكرار حوادث انهيار المباني بات «محرجا بشكل متزايد».