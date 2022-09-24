إعلام رسمي: 35 قتيلا على الأقل في تظاهرات إيران

القاهرة - بوابة الوسط

قُتل 35 شخصا على الأقل في الاحتجاجات، التي اندلعت منذ أكثر من أسبوع في إيران بعد وفاة الشابة مهسا أميني، بينما كانت تحتجزها الشرطة، وفق ما ذكرت وسائل إعلام رسمية.

وقالت وكالة «بورنا» للأنباء المرتبطة بوزارة الرياضة في وقت متأخر الجمعة نقلا عن التلفزيون الرسمي، إن «عدد الأشخاص الذين قتلوا في أعمال الشغب الأخيرة في البلاد ارتفع إلى 35»، وفق وكالة «فرانس برس».

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وحجبت السلطات الإيرانية، الخميس، الوصول إلى تطبيقي «إنستغرام» و«واتساب» بعد ستة أيام من الاحتجاجات على وفاة الشابة المتحدرة من محافظة كردستان بشمال غرب إيران، التي أوقفت في 13 سبتمبر في طهران من قبل «شرطة الأخلاق» بسبب ارتداء «ملابس غير محتشمة»، وتوفيت في 16 سبتمبر في المستشفى.

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وأثارت وفاة مهسا أميني البالغة من العمر 22 عاما، إدانة شديدة في جميع أنحاء العالم حيث نددت المنظمات غير الحكومية الدولية بقمع «وحشي» للتظاهرات. ومن على منبر الأمم المتحدة، الأربعاء، عبر الرئيس الأميركي جو بايدن، عن تضامنه مع «نساء إيران الشجاعات».