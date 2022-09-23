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أوكرانيا تقلّص الحضور الدبلوماسي الإيراني بسبب تسليم موسكو أسلحة

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 23 سبتمبر 2022, 10:05 مساء
أوكرانيا تقلّص الحضور الدبلوماسي الإيراني بسبب تسليم موسكو أسلحة
سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى أوكرانيا منوشهر مرادي. (أرشيفية، الإنترنت)
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أعلنت أوكرانيا أنها «ستقلص في شكل ملحوظ» الحضور الدبلوماسي لإيران في البلاد، وذلك ردا على تسليم طهران موسكو أسلحة.

وقالت وزارة الخارجية الأوكرانية في بيان الجمعة، «ردا على فعل عدائي الى هذا الحد، قرر الجانب الأوكراني أن يحرم سفير إيران في أوكرانيا أوراق اعتماده، ويقلص في شكل ملحوظ عدد أفراد الطاقم الدبلوماسي في سفارة إيران في كييف»، حسب وكالة «فرانس برس».

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وقالت السلطات الأوكرانية إن ميناء أوديسا تعرض إلى ضربة روسية استخدمت فيها طائرات مسيرة إيرانية اليوم، وأسفرت عن قتيل.

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