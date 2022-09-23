كونتي: يجب إبقاء العقوبات على روسيا لكن نحتاج إلى مفاوضات سلام

القاهرة - بوابة الوسط

دعا زعيم حركة خمس نجوم الإيطالية، غوزيبّي كونتي إلى مقاربة أوروبية جديدة مع روسيا دون تغيير العقوبات الأوروبية المفروضة عليها، لكن مع أهمية فتح طريق لمفاوضات سلام.

وقال كونتي، فيما يتعلق بالقضية الأوكرانية «اتبعّنا واشنطن ولندن، لكننا افتقرنا إلى استراتيجية أوروبية، إلى رؤية الاتحاد الأوروبي»، حسب تصريحات إذاعية الجمعة، نقلتها وكالة الأنباء الإيطالي «آكي».

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وتابع رئيس الوزراء الإيطالي السابق: «أيّدنا المساعدات العسكرية، لكن ليس من أحد يمد يد المساعدة لمفاوضات السلام.. علينا أن ندفع الجميع إلى الجلوس على طاولة الحوار».

وأكمل: «يجب أن نبقي على العقوبات من حيث المبدأ، لكننا بحاجة إلى مفاوضات سلام، فهي السبيل الوحيد للخروج.. من الواضح أن روسيا تتحرك في إطار منطق يجب فهمه وليس تبريره».