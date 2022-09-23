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واشنطن تعلن إجراءات لتسهيل اتصال الإيرانيين بالإنترنت

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 23 سبتمبر 2022, 06:20 مساء
واشنطن تعلن إجراءات لتسهيل اتصال الإيرانيين بالإنترنت
إيرانيات يتظاهرن تنديدا بمقتل فتاة على يد شرطة الأخلاق، 22 سبتمبر 2022، (سي إن إن)
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أعلنت واشنطن، الجمعة، تخفيف قيود تصدير التكنولوجيا المفروضة على إيران لتوسيع الوصول إلى خدمات الإنترنت التي قيدتها الحكومة بشدة وسط حملة لقمع التظاهرات المستمرة منذ أسبوع احتجاجا على وفاة شابة خلال احتجازها لدى شرطة الأخلاق.

واعتبرت وزارة الخزانة الأميركية أن قطع طهران الإنترنت محاولة «لمنع العالم من مشاهدة حملتها العنيفة ضد المتظاهرين السلميين»، حسب وكالة «فرانس برس».

- تظاهرات مؤيدة للحجاب في إيران الجمعة واستمرار انقطاع الإنترنت

وقال نائب وزير الخزانة والي أدييمو في بيان، إن الإجراء الجديد سيسمح لشركات التكنولوجيا «بتوسيع نطاق خدمات الإنترنت المتاحة للإيرانيين».

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