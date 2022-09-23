طائرات إيطالية تعترض مقاتلات روسية في سماء بولندا

القاهرة - بوابة الوسط

كشف سلاح الجو الإيطالي تفاصيل اعتراض طائراته لمقاتلات روسية في سماء بولندا خلال الفترة الماضية.

ونفذت الطائرات الإيطالية من طراز «يوروفايتر» سبع عمليات إقلاع فورية خلال أسبوع من قاعدة «مالبورك» في بولندا لاعتراض طائرات روسية اقتربت من حدود البلاد، وفق بيان نقله موقع «ديكود 39» الإيطالي، الجمعة.

وفي إحدى المرات، أقلعت طائرتان إيطاليتان لمواجهة أهداف تقترب من المجال الجوي، لتجد الطائرتان أنهما في مواجهة ثلاث مقاتلات روسية في سماء بولندا، قبل أن تعود إلى أدراجها.

من جهته، قال القائد بالجيش الإيطالي، الجنرال فرانشيسكو باولو فيليولو، إن الجيش نشر فرقة عمل من مقاتلات «يوروفايتر» للدفاع عن المجال الجوي لحلف الشمال الأطلسي «ناتو»، كما أن هناك مقاتلات تعمل تحت راية الحلف في العراق، وفي لبنان يشارك ألف مقاتل إيطالي ضمن مهمة «اليونيفيل» الخاصة بمنظمة الأمم المتحدة.