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4 قتلى في تفجير قرب مسجد في كابول

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 23 سبتمبر 2022, 03:45 مساء
4 قتلى في تفجير قرب مسجد في كابول
دخان يتصاعد من موقع حصل فيه انفجار قرب مسجد الوزير أكبر خان قرب المنطقة الخضراء سابقا في العاصمة الأفغانية كابول, 23 سبتمبر 2022. (أ ف ب)
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أسفر انفجار خارج مسجد يقصده أعضاء من حركة طالبان، في العاصمة الأفغانية، عن مقتل أربعة أشخاص بعد دقائق من انتهاء صلاة الجمعة، وفق مستشفى تابع لمنظمة غير حكومية.

وقع الانفجار بالقرب من مدخل مسجد الوزير أكبر خان، على مقربة من المنطقة الخضراء السابقة المحصنة التي كانت تضم العديد من السفارات قبل سيطرة طالبان على السلطة في أغسطس 2021، فيما يقصد المسجد حاليًا العديد من قادة طالبان ومقاتليها، وفق وكالة «فرانس برس».

وقالت منظمة إيميرجنسي الإيطالية غير الحكومية، التي تدير مستشفى في كابول، إنها استقبلت «14 ضحية» من جراء الانفجار، وكتبت على تويتر أن «أربعة منهم كانوا قد لقوا حتفهم عند وصولهم».

سيارة تحترق على طريق خارج المسجد
وأظهرت صور لم يجر التحقق منها، نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي سيارة تحترق على طريق خارج المسجد. وأكد الناطق باسم شرطة كابول خالد زدران وقوع الانفجار و«سقوط ضحايا»، لكنه لم يقدم مزيدًا من التفاصيل.

وانفجرت قنبلة في المسجد نفسه عام 2020 وأسفرت عن مقتل إمامه.

وانخفض العنف بشكل كبير في جميع أنحاء أفغانستان منذ انتهاء الحرب مع عودة طالبان إلى السلطة، لكن ما زالت تسجل هجمات بعبوات متفجرة في كابول ومدن أخرى. واستهدفت هذه الهجمات عدة مساجد ورجال دين وتبنى تنظيم الدولة الإسلامية بعضها.

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وقتل موظفان في السفارة الروسية في تفجير انتحاري خارجها في وقت سابق هذا الشهر، في أحدث هجوم في العاصمة تبناه التنظيم المتطرف.

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