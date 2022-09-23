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7 قتلى بانهيارات أرضية في السلفادور

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 23 سبتمبر 2022, 11:31 صباحا
7 قتلى بانهيارات أرضية في السلفادور
فرق إنقاذ تبحث عن ضحايا انهيار أرضي في قرية هويزوكار الواقعة على بعد 16 كلم جنوب غرب العاصمة سان سلفادور. (أ ف ب)
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لقي سبعة أشخاص مصرعهم في السلفادور، بسبب انهيارات أرضية نجمت عن أمطار غزيرة هطلت على البلد الواقع في أميركا الوسطى، بحسب ما أعلنت السلطات الخميس.

وقالت الحماية المدنية، في تغريدة على تويتر إنّ «خمسة أشخاص لقوا مصرعهم» في انهيار أرضي في قرية صغيرة تقع على مقربة من بلدة هويزوكار، التي تبعد 16 كلم جنوب غرب العاصمة سان سلفادور، وفق وكالة «فرانس برس».

وأرفقت الحماية المدنية تغريدتها بصور لمنازل مبنية من الأخشاب والصفيح المعدني وقد جرفها انهيار أرضي.

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وأضافت أنّ شخصين آخرين لقيا مصرعهما في انهيار أرضي مماثل في قرية تقع بالقرب من بلدة بانتشيمالكو، على بُعد 21 كيلومتراُ جنوب العاصمة.

«أغزر هطول للأمطار»
وقال مدير الحماية المدنية لويس أمايا «نحن في الفترة التي نشهد فيها سنوياً أغزر هطول للأمطار» في شهري « سبتمبر وأكتوبر».

ووفقاً لوزارة البيئة والموارد الطبيعية، فإنّ الأمطار الغزيرة هطلت بشكل رئيسي على المناطق الجبلية في البلاد.

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