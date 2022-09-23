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أستراليا: «طريق طويل» أمام تطبيع العلاقات مع الصين

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 23 سبتمبر 2022, 09:54 صباحا
أستراليا: «طريق طويل» أمام تطبيع العلاقات مع الصين
وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ في بورت موريزبي, 29 أغسطس 2022. (أ ف ب)
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أعلنت وزيرة الخارجية الأسترالية، بيني وونغ، إثر اجتماع نادر مع نظيرها الصيني وانغ يي بنيويورك الخميس، أنّ العلاقات المتوتّرة بين أستراليا والصين، يمكن أن تعود إلى طبيعتها تدريجياً، لكنّ تحقيق ذلك يحتاج إلى «طريق طويل».

وقالت الوزيرة الأسترالية إنّ اجتماعها بنظيرها الصيني، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتّحدة، كان «بنّاء» لكن هذا لا يعني أنّ تطبيع العلاقات بين البلدين يمكن أن يحصل سريعاً، وفق وكالة «فرانس برس».

وأضافت «أعتقد أنّه طريق طويل مع الكثير من الخطوات التي يتعيّن على كلا الطرفين أن يتّخذها للتوصّل إلى علاقة أكثر استقراراً».

والصين هي أكبر شريك تجاري لأستراليا، لكنّ العلاقة بين البلدين تدهورت خلال السنوات الخمس الماضية.

ومن أبرز نقاط الخلاف بين البلدين، الأنشطة التي تقوم بها الصين لتوسيع نفوذها في المنطقة، والقمع الذي تمارسه بكين في كلّ من إقليم شينجيانغ والتيبت وهونغ كونغ.

طلب أسترالي يعزز الخلاف
وبلغ الخلاف بين البلدين ذروته في 2020 عندما طالبت كانبيرا، بإجراء تحقيق لتحديد أصول كوفيد-19 الذي ظهر لأول مرة في الصين.

وردّت بكين على وجه الخصوص بفرض سلسلة إجراءات عقابية على العديد من المنتجات المستوردة من أستراليا.

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وبحسب وزيرة الخارجية الأسترالية، فإنّ ملفّ العراقيل التجارية طرح «بشكل واضح جداً» خلال محادثاتها مع يي، مشيرة إلى أنّها أثارت أيضاً قضية الصحفية الأسترالية تشينغ لي المحتجزة في الصين، و«عددً من القضايا القنصلية الأخرى».

وكان رئيس الوزراء الأسترالي الجديد أنتوني ألبانيز، ألمح إلى أنّه مستعدّ للقاء الرئيس الصيني شي جينبينغ، على هامش أعمال قمّة مجموعة العشرين المقرّر عقدها في بالي في نوفمبر المقبل.

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