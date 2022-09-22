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زيلينسكي يحرض الروس على الهروب من قرار التعبئة

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 22 سبتمبر 2022, 09:50 مساء
زيلينسكي يحرض الروس على الهروب من قرار التعبئة
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. (أرشيفية: الإنترنت)
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دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الخميس، الروس إلى «الاحتجاج» على قرار التعبئة على الجبهة الأوكرانية والذي أعلنه الكرملين أو «تسليم أنفسهم» لقوات كييف.

وقال زيلينسكي بالروسية في رسالته المصورة التقليدية «قتل 55 ألف جندي روسي في هذه الحرب خلال ستة أشهر (...) هل تريدون المزيد؟ كلا؟ احتجوا إذن. ناضلوا. أهربوا أو سلموا أنفسكم» للجيش الأوكراني.

وغادر عدد من الروس بلادهم بشكل مكثف مع إعلان الرئيس فلاديمير بوتين تعبئة جزئية لعناصر الاحتياط، فيما قالت موسكو إن عشرة آلاف شخص تطوعوا للتعبئة العسكرية.

- «فرانس برس»: آلاف الروس يفرون إلى أرمينيا هربا من التعبئة العسكرية.. وهذه شهادات بعضهم

وفي وقت سابق اليوم، سلطت وكالة «فرانس برس» الضوء على هجرة عدد من الروس بلادهم خوفا من التعبئة نحو أرمينيا، مع إعلان الرئيس فلاديمير بوتين تعبئة جزئية لعناصر الاحتياط، فيما قالت موسكو إن عشرة آلاف شخص تطوعوا للتعبئة العسكرية.

وحذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأربعاء، من أن روسيا مستعدة لاستخدام «كل وسائلها» الدفاعية «لحماية نفسها». وقال في خطاب متلفز مسجل: «سنستخدم بالتأكيد كل الوسائل المتاحة لنا لحماية روسيا وشعبنا». وحذر من أنها «ليست مجرد خدعة» بعد أن اتهم الغرب بأنه يريد «تدمير» روسيا.

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