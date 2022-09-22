وزيرة الخارجية الألمانية: قمع وحشي للنساء في إيران

القاهرة - بوابة الوسط

نددت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، بما سمته «الهجوم الوحشي على النساء الشجاعات» اللواتي يتظاهرن منذ أيام عدة في إيران، معتبرة أن قمع التظاهرات يشكل «تعرضا للإنسانية».

وقالت الوزيرة على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك اليوم الخميس: «إن الهجوم الوحشي على النساء الشجاعات هو تعرض للإنسانية. وألمانيا تعتزم رفع هذا الانتهاك أمام مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة»، حسبما نقلت عنها وكالة «فرانس برس».

ماذا فعلت سلطات إيران بحق المتظاهرين.. وما سبب التظاهر؟

وقُتل 31 مدنيا على الأقل منذ بداية تظاهرات «قمعتها» قوات الأمن في إيران على خلفية وفاة الشابة مهسا أميني بعد توقيفها من قبل ما تسمى بـ«شرطة الأخلاق» في طهران بسبب ارتدائها «لباسا غير محتشم»، حسبما رأى العاملون بهذه الجهاز الأمني.

وحسب آخر حصيلة رسمية أوردها التلفزيون الإيراني، فقد قُتل 17 شخصا بينهم متظاهرون وشرطيون منذ اندلاع الاحتجاجات قبل ستة أيام.

حجب الوصول إلى «واتساب» للتعتيم على التظاهرات

وحجبت السلطات الإيرانية، اليوم الخميس، الوصول إلى تطبيقي «إنستغرام» و«واتساب» بعد ستة أيام من الاحتجاجات على وفاة الشابة (22 عاما) المتحدرة من محافظة كردستان بشمالي غرب إيران.

وكانت مهسا أوقفت في 13 سبتمبر في طهران من قبل «شرطة الأخلاق» بسبب ارتداء «ملابس غير محتشمة»، وتوفيت في 16 سبتمبر في المستشفى. وأثارت وفاتها إدانة شديدة في جميع أنحاء العالم، إذ نددت منظمات دولية غير حكومية بقمع «وحشي» للتظاهرات.