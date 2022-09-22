غوتيريس يدعو أمام مجلس الأمن إلى إجراء تحقيق في الحرب «الوحشية» في أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط

دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، اليوم الخميس، إلى إجراء تحقيق في الحرب «الوحشية» في أوكرانيا، وذلك لدى افتتاحه اجتماعا لمجلس الأمن الدولي يحضره كبار الدبلوماسيين الروس والأميركيين، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس».

وقال غوتيريس إن تقارير هيئات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان تظهر «قائمة من (الأعمال) الوحشية -- إعدامات بإجراءات تعسفية وعنف جنسي وتعذيب وغيرها من الممارسات اللاإنسانية والمهينة بحق مدنيين وأسرى حرب».

ونبه غوتيريس خلال حديثه في الاجتماع إلى أن «الحرب التي تشنها روسيا على أوكرانيا لا يبدو أنها ستهدأ»، محذرا من أن «الوضع لا يحتمل مع اقتراب الشتاء ونقص الطاقة» إضافة إلى أن التطورات الأخيرة في أوكرانيا «خطيرة ومقلقة».

وأكد غوتيريس أن «هناك ضحايا كل يوم في أوكرانيا وأطفال يعانون من ضغوط نفسية»، مشيرا إلى أن بعثة تقصي الحقائق «مستعدة للانتشار فور تلقي الضمانات المطلوبة للوصول إلى جميع المناطق دون قيود أو تدخل».