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منظمة أوروبية تندد بجو من «الخوف والترهيب» في روسيا

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 22 سبتمبر 2022, 12:43 مساء
منظمة أوروبية تندد بجو من «الخوف والترهيب» في روسيا
الشرطة تعتقل رجلا في موسكو بعد الدعوات للتظاهر احتجاجا على التعبئة الجزئية، 21 سبتمبر 2022. (أ ف ب)
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عبرت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في تقرير لها، الخميس، عن قلقها من «تكثف القمع» في روسيا منذ غزو أوكرانيا بهدف «إسكات المعارضين أو جعلهم يرحلون».

وبحسب هذه الوثيقة الواقعة في أكثر من 120 صفحة والتي تتحدث عن «جو خوف وترهيب»، فإن «القمع تزايد تدريجيا منذ 2012 وبلغ ذروته مع القوانين التي جرى تبنيها بعد اندلاع الحرب»، كما أن نشر «معلومات كاذبة» عن القوات المسلحة الروسية بات يعاقب عليه الآن بالسجن 15 عاما، وفق وكالة «فرانس برس».

وجاء في التقرير الذي سيعرض خلال النهار على المجلس الدائم لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا أن هذه الترسانة القضائية هدفها دفع المنظمات غير الحكومية والناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمحامين والصحفيين إلى «خفض أنشطتهم أو التخلي عنها، أو حتى مغادرة بلادهم»، ذلك خاصة وأن «الاضطهاد يجري علنا» والدعاية في أوجها.

«عزلة متنامية» في المجتمع الروسي
وأفاد التقرير بأنه تحت السيطرة المباشرة من الرئيس فلاديمير بوتين فإن السلطات «لديها هدف نهائي هو إقامة مجتمع متماثل» يضطر فيه المعارضون للاختفاء عن الساحة العامة متحدثة عن «عزلة» متنامية في المجتمع الروسي.

أرادت إيفغينيا كارا مورزا زوجة السجين السياسي فلاديمير كارا مورزا التي كانت حاضرة هذا الأسبوع في فيينا، مقر منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، أن تكون «صوت» هؤلاء المعارضين الذين جرى إسكاتهم. وقالت في مقابلة مع الصحفيين: «من المهم جدا أن نتذكر أن هذا الغزو الواسع النطاق لأوكرانيا يجري في جو من القمع الجماعي في روسيا»، فيما جرى توقيف أكثر من 1300 متظاهر كانوا يحتجون على قرار التعبئة الجزئية الأربعاء.

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وقالت إنها تلاحظ وعيا متزايدا، موضحة «حتى هؤلاء الذين يتعرضون لغسل الدماغ بدأوا بطرح أسئلة حين يرون أن حربا كان يفترض أن تستغرق ثلاثة أيام، مستمرة منذ أكثر من سبعة أشهر» وأن العقوبات بدأت تلقي بثقلها.

وزوجها، وهو من أشد منتقدي الكرملين والهجوم الروسي على أوكرانيا، معتقل منذ أبريل 2022 في انتظار محاكمته. هذا الصحفي السابق البالغ من العمر 41 عاما هو أحد آخر المعارضين البارزين المقيمين في روسيا.

ثالث تقرير للمنظمة منذ بدء الغزور الروسي لأوكرانيا
هذا التقرير هو الثالث الذي تصدره منظمة الأمن والتعاون في أوروبا منذ بدء النزاع في أوكرانيا، في إطار آلية تعرف باسم «عن موسكو». وجرت صياغته في أغسطس من قبل مقررة واحدة عينتها 38 دولة من الدول الاعضاء الـ57 وهي أنجيليكا نوسبرغر الأستاذة في جامعة كولونيا. ولم ترد روسيا على طلب تنظيم زيارة إلى المكان.

وكان أول تقريرين أشارا إلى «انتهاكات واضحة للحقوق» من قبل القوات الروسية في أوكرانيا ما يمكن أن يرقى لـ«جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية».

وقامت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا التي تأسست في 1975 في أوج الحرب الباردة لتشجيع الحوار بين الشرق والغرب، بمبادرة مماثلة العام 2018 للنظر في جرائم ارتكبت في الشيشان ضد المثليين جنسيا أو حتى في 2020 إثر انتخابات شابتها أعمال «تزوير وقمع» في بيلاروسيا.

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