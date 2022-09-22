بوريل: الاتحاد الأوروبي يبحث فرض عقوبات جديدة على روسيا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل مساء الأربعاء، أن الدول الـ27 الأعضاء في التكتّل تبحث فرض عقوبات جديدة على موسكو بعد «التصعيد» الروسي الأخير.

جاء ذلك في تصريح بختام اجتماع استثنائي غير رسمي عقده وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في نيويورك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتّحدة، حسب وكالة «فرانس برس».

واعتمد الوزراء بيانًا «يدين بشدّة التصعيد الروسي الأخير»، مؤكدين استمرار المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا، وبحث فرض «إجراءات تقييدية جديدة» ضد روسيا.