Atwasat

تراس من الأمم المتحدة: الدعم العسكري البريطاني لأوكرانيا مستمر لحين انتصارها

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 22 سبتمبر 2022, 08:19 صباحا
تراس من الأمم المتحدة: الدعم العسكري البريطاني لأوكرانيا مستمر لحين انتصارها
رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس تلقي كلمة بلادها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، 21 سبتمبر 2022، (ا ف ب)
alwasat radio

تعهّدت رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس أن يواصل بلدها تقديم الدعم العسكري لأوكرانيا إلى حين انتصارها على روسيا.

وقالت في خطاب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة مساء الأربعاء، إنه «في هذه اللحظة الحرجة من النزاع، أعد بأننا سنواصل، أو نزيد، دعمنا العسكري لأوكرانيا طالما لزم الأمر (...) لن نستكين إلا عندما تنتصر أوكرانيا»، حسب وكالة «فرانس برس».

وسارت تراس على درب العديد من القادة الغربيين الذين شنّوا من على منبر الجمعية العامة هجومًا حادًّا على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي أمر في اليوم نفسه بتعبئة جزء من قوات الاحتياط، في إشارة واضحة إلى أنه ليس في عجلة من أمره لإنهاء النزاع.

أسلحة بريطانية جديدة لأوكرانيا
وقالت تراس إن قرار بوتين استدعاء جزء من احتياطي جيشه يعكس «الفشل الذريع» الذي منيت به قواته في محاولتها غزو أوكرانيا، ويعزّز تصميم الحلفاء الغربيين على دعم كييف للتصدّي لهذا الغزو، مضيفة «بينما أنا أتحدث، هناك أسلحة بريطانية جديدة تصل إلى أوكرانيا».

وأكدت زعيمة حزب المحافظين التي تولت رئاسة الوزراء أخيرًا، أن بلادها تتعهد إنفاق 3% من إجمالي ناتجها المحلّي على موازنة الدفاع بحلول العام 2030، وهي نسبة أعلى بكثير من الحد الأدنى البالغ 2%، والمفترض بالدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي إنفاقه على الأغراض الدفاعية.

- ليز تراس ترحب بالإفراج عن 5 أسرى حرب بريطانيين من أوكرانيا

وأتى هذا التصريح في الوقت الذي تتزايد فيه بأنحاء مختلفة من العالم النامي الأصوات المندّدة بكميات الأموال الهائلة التي ينفقها الغرب لمد أوكرانيا بالأسلحة. وفي خطابها دعت تراس إلى الوحدة الاقتصادية بصفتها أداة فعالة للتصدي للعدوان.

وقالت «ينبغي على مجموعة السبع وشركائنا الذين يفكّرون مثلنا أن يعملوا كما لو كانوا ضمن حلف ناتو اقتصادي، ويدافعوا بشكل جماعي عن ازدهارنا»، مردفة: «إذا كان اقتصاد أحد الشركاء مستهدفًا من قبل نظام عدواني، فعلينا أن نتحرك لدعمه: الكل للواحد، والواحد للكل».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

انتهت عبر قناة الوسط (WTV).. مباراة منتخبي ليبيا وأوغندا في افتتاح الدورة الودية الدولية

انتهت عبر قناة الوسط (WTV).. مباراة منتخبي ليبيا وأوغندا في افتتاح الدورة الودية...
كانافارو يبدأ العمل التدريبي لأول مرة في إيطاليا من الدرجة الثانية مع بينيفنتو

كانافارو يبدأ العمل التدريبي لأول مرة في إيطاليا من الدرجة الثانية مع بينيفنتو
كانافارو يبدأ العمل التدريبي لأول مرة في إيطاليا من الدرجة الثانية مع بينيفنتو

كانافارو يبدأ العمل التدريبي لأول مرة في إيطاليا من الدرجة الثانية مع بينيفنتو
«كنتاكي» تقاضي مبابي والاتحاد الفرنسي لكرة القدم يدخل على خط الأزمة

«كنتاكي» تقاضي مبابي والاتحاد الفرنسي لكرة القدم يدخل على خط الأزمة
إحياء اليوم الدولي للسلام بمقر «براح للثقافة والفنون» ببنغازي

إحياء اليوم الدولي للسلام بمقر «براح للثقافة والفنون» ببنغازي
بعد قرار بوتين.. الصين تدعو إلى التفاوض على وقف لإطلاق النار

بعد قرار بوتين.. الصين تدعو إلى التفاوض على وقف لإطلاق النار
كاركاتير خيري - في اليوم الدولي للسلام 21 سبتمبر 2022

كاركاتير خيري - في اليوم الدولي للسلام 21 سبتمبر 2022
روسيا تقر بمقتل 5937 جنديا في أوكرانيا

روسيا تقر بمقتل 5937 جنديا في أوكرانيا
لليوم الثاني.. رئيس حركة النهضة يمثل للتحقيق في قضية «تسفير متطرفين» إلى سورية

لليوم الثاني.. رئيس حركة النهضة يمثل للتحقيق في قضية «تسفير متطرفين» إلى سورية
رسميا.. إيقاف مهاجم يوفنتوس دي ماريا

رسميا.. إيقاف مهاجم يوفنتوس دي ماريا
ديوان المحاسبة: ليبيا تسجل نموا تاريخيا في إيراداتها خلال 2021 بسبب تخفيض قيمة الدينار

ديوان المحاسبة: ليبيا تسجل نموا تاريخيا في إيراداتها خلال 2021 بسبب تخفيض قيمة ...
غوتيريس يحذر من «سخط عالمي» في الشتاء خلال افتتاح فعاليات الجمعية الأممية

غوتيريس يحذر من «سخط عالمي» في الشتاء خلال افتتاح فعاليات الجمعية الأممية
بورصة موسكو تتراجع بنسبة 9% بسبب الاستفتاءات لضم مناطق أوكرانية

بورصة موسكو تتراجع بنسبة 9% بسبب الاستفتاءات لضم مناطق أوكرانية
أمير قطر يطالب بإجراء دولي وفوري لاستكمال العملية السياسية في ليبيا

أمير قطر يطالب بإجراء دولي وفوري لاستكمال العملية السياسية في ليبيا
الاتحاد الأوروبي يستبعد روسيا من تصفيات يورو 2024

الاتحاد الأوروبي يستبعد روسيا من تصفيات يورو 2024
الأهلي بنغازي يضم العمامي رسميا لمدة موسم واحد

الأهلي بنغازي يضم العمامي رسميا لمدة موسم واحد
«مستوى قياسي».. الصين تنفق 8.3 مليار دولار على ​استيراد الطاقة الروسية في أغسطس

«مستوى قياسي».. الصين تنفق 8.3 مليار دولار على ​استيراد الطاقة الروسية في أغسطس
إيلون ماسك يسعى لإدخال إنترنت الأقمار الصناعية إلى إيران

إيلون ماسك يسعى لإدخال إنترنت الأقمار الصناعية إلى إيران
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
تركيا تندد باستفتاء روسيا «غير الشرعي» في أوكرانيا
تركيا تندد باستفتاء روسيا «غير الشرعي» في أوكرانيا
زيلينسكي يدعو أمام الأمم المتحدة لفرض «عقاب عادل» ضد روسيا
زيلينسكي يدعو أمام الأمم المتحدة لفرض «عقاب عادل» ضد روسيا
أوكرانيا تعلن تبادل 215 أسير حرب مع روسيا
أوكرانيا تعلن تبادل 215 أسير حرب مع روسيا
أميركا تشكر السعودية على صفقة تبادل الأسرى بين أوكرانيا وروسيا
أميركا تشكر السعودية على صفقة تبادل الأسرى بين أوكرانيا وروسيا
تراس من الأمم المتحدة: الدعم العسكري البريطاني لأوكرانيا مستمر لحين انتصارها
تراس من الأمم المتحدة: الدعم العسكري البريطاني لأوكرانيا مستمر ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
ماكرون: من يريد أن تكون تركيا القوة الوحيدة التي تواصل الحديث مع روسيا؟
ماكرون: من يريد أن تكون تركيا القوة الوحيدة التي تواصل ......
10 قتلى جراء هجمات بالسكين في كندا
10 قتلى جراء هجمات بالسكين في كندا...
فرار الآلاف من منطقة خاركيف الأوكرانية إلى روسيا خلال 24 ساعة
فرار الآلاف من منطقة خاركيف الأوكرانية إلى روسيا خلال 24 ......
توقيف ثاني المشتبه بتنفيذهما هجمات بالسكاكين في كندا
توقيف ثاني المشتبه بتنفيذهما هجمات بالسكاكين في كندا...
مقتل عشرات المدنيين في هجوم لتنظيم الدولة على بلدة في مالي
مقتل عشرات المدنيين في هجوم لتنظيم الدولة على بلدة في مالي...
المزيد
شراكة بين جزر المحيط الهادئ في مواجهة التغير المناخي
شراكة بين جزر المحيط الهادئ في مواجهة التغير المناخي...
زلزال بقوة 6.5 درجة يضرب المكسيك
زلزال بقوة 6.5 درجة يضرب المكسيك...
بوريل: الاتحاد الأوروبي يبحث فرض عقوبات جديدة على روسيا
بوريل: الاتحاد الأوروبي يبحث فرض عقوبات جديدة على روسيا...
تراس من الأمم المتحدة: الدعم العسكري البريطاني لأوكرانيا مستمر لحين انتصارها
تراس من الأمم المتحدة: الدعم العسكري البريطاني لأوكرانيا ......
أميركا تشكر السعودية على صفقة تبادل الأسرى بين أوكرانيا وروسيا
أميركا تشكر السعودية على صفقة تبادل الأسرى بين أوكرانيا ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط