أميركا تشكر السعودية على صفقة تبادل الأسرى بين أوكرانيا وروسيا

القاهرة - بوابة الوسط

شكر البيت الأبيض، الأربعاء، كلّاً من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان على صفقة تبادل الأسرى التي أبرمتها كييف مع موسكو بوساطة من الرياض، وأطلقت بموجبها روسيا سراح عشرة أسرى حرب بينهم أميركيان.

وقال مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان في بيان على «تويتر»، إنّ البيت الأبيض شكر زيلينسكي ومساعديه وحكومته «على إدراجهم مواطنين أميركيين في تبادل الأسرى الذي تمّ الإعلان عنه اليوم». وأضاف «نشكر وليّ العهد وحكومة المملكة العربية السعودية على تسهيلهما» هذه الصفقة.

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وأعلنت السعودية، الأربعاء، أنها توسطت لنقل 10 أسرى حرب من الولايات المتحدة وبريطانيا ودول أخرى إلى المملكة ضمن عملية تبادل أسرى بين روسيا وأوكرانيا.

وقالت وزارة الخارجية السعودية، في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية «واس»، إن الأسرى المنتمين إلى الولايات المتحدة وبريطانيا والسويد وكرواتيا والمغرب جرى «نقلهم من روسيا إلى المملكة»، مشيرة إلى «العمل على تسهيل إجراءات عودتهم إلى بلدانهم».

وأكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أمس الثلاثاء، خلال استقباله في جدة رستم أومرييف المستشار والمبعوث الخاص للرئيس الأوكراني، حرص المملكة ودعمها كافة الجهود الدولية الرامية لحل الأزمة سياسيًا، ومواصلتها جهودها للإسهام في تخفيف الآثار الإنسانية الناجمة عنها.