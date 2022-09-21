تركيا تندد باستفتاء روسيا «غير الشرعي» في أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط

نددت تركيا، الأربعاء، بمخطط روسيا «غير الشرعي» لإجراء استفتاء يهدف إلى ضم أربع مناطق أوكرانية تسيطر عليها القوات الروسية.

وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية التركية إن «أمرا واقعا كهذا لن يحظى باعتراف المجتمع الدولي»، وفق وكالة «فرانس برس».

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وأعلنت السلطات التي عينتها موسكو في عدة مناطق في أوكرانيا الثلاثاء إجراء استفتاءات عاجلة بشأن الانضمام إلى روسيا بدءًا من 23 ولغاية 27 سبتمبر، في خضم هجوم أوكراني مضاد فيما توعدت الرئاسة الأوكرانية من جانبها «بالقضاء» على التهديد الروسي.

وعقد وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي اجتماعًا طارئًا، مساء الأربعاء، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، بعد أن استدعت روسيا الاحتياط للقتال في أوكرانيا.

وفي وقت سابق، قال بوتين في كلمة متلفزة مسجلة: «أعتبر أنه من الضروري دعم اقتراح (وزارة الدفاع) بالتعبئة الجزئية للمواطنين في الاحتياط، الذين سبق أن خدموا... ولديهم خبرة». من جهته، أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أن روسيا ستستدعي 300 ألف جندي احتياط لتعزيز قواتها في أوكرانيا، مشيرًا إلى أن هذا لا يمثل سوى جزء ضئيل من عدد الأشخاص الذين يمكن استدعاؤهم في البلاد.