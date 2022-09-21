اجتماع طارئ لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في الأمم المتحدة بشأن أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط

يعقد وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي اجتماعًا طارئًا، مساء الأربعاء، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، بعد أن استدعت روسيا الاحتياط للقتال في أوكرانيا.

وقال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل للصحفيين، إنه دعا إلى «اجتماع طارئ فوق العادة وغير رسمي» لوزراء خارجية التكتل المكون من 27 دولة في نيويورك، بحسب «فرانس برس».

بوريل: بوتين ينوي مواصلة «التصعيد»

وقال مسؤول العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل اليوم الأربعاء، إن التعبئة الجزئية لجنود احتياط روس تظهر أن الرئيس فلاديمير بوتين ينوي مواصلة «التصعيد» في الحرب على أوكرانيا وتشكل «مؤشر يأس جديدًا» لديه.

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وأوضح الناطق باسم بوريل، بيتر ستانو، أن «إعلان تعبئة جزئية للاحتياط وتأكيد الاستفتاءات (في مناطق محتلة في أوكرانيا) يشكلان إشارة واضحة موجهة إلى الأسرة الدولية خلال أسبوع الجمعية العامة للأمم المتحدة على عزمه مواصلة حربه المدمرة التي لها تداعيات سلبية على العالم بأسره».