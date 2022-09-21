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ليز تراس ترحب بالإفراج عن 5 أسرى حرب بريطانيين من أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 21 سبتمبر 2022, 08:52 مساء
ليز تراس ترحب بالإفراج عن 5 أسرى حرب بريطانيين من أوكرانيا
رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس. (الإنترنت)
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رحبت رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس، الأربعاء، بالأنباء عن الإفراج عن خمسة أسرى حرب بريطانيين كانوا محتجزين في شرق أوكرانيا ونقلهم إلى الرياض.

وكتبت تراس الموجودة في نيويورك في تغريدة: «أنباء مرحب بها جدًا عن عودة خمسة مواطنين بريطانيين كان يحتجزهم وكلاء روسيا في شرق أوكرانيا بسلام، ما يطوي صفحة أشهر من عدم اليقين والمعاناة لهم ولعائلاتهم». وشكرت الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينكسي والمملكة العربية السعودية للمساعدة في الإفراج عنهم، وفق «فرانس برس».

السعودية توسطت لنقل 10 أسرى حرب
أعلنت السعودية، الأربعاء، أنها توسطت لنقل 10 أسرى حرب من الولايات المتحدة وبريطانيا ودول أخرى إلى المملكة ضمن عملية تبادل أسرى بين روسيا وأوكرانيا.

وقالت وزارة الخارجية السعودية، في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية «واس»، إن الأسرى المنتمين إلى الولايات المتحدة وبريطانيا والسويد وكرواتيا والمغرب جرى «نقلهم من روسيا إلى المملكة»، مشيرة إلى «العمل على تسهيل إجراءات عودتهم إلى بلدانهم».

- نقل 10 أسرى حرب أميركيين وبريطانيين وجنسيات أخرى من روسيا إلى السعودية

وأعربت وزارة الخارجية السعودية عن شكر وتقدير حكومة المملكة لكل من حكومة روسيا الاتحادية وحكومة أوكرانيا على تعاونهما واستجابتهما للجهود التي بذلها ولي العهد للإفراج عن الأسرى.

دعم الحل السياسي
وأكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أمس الثلاثاء، خلال استقباله في جدة رستم أومرييف المستشار والمبعوث الخاص للرئيس الأوكراني، حرص المملكة ودعمها كافة الجهود الدولية الرامية لحل الأزمة سياسيًا، ومواصلتها جهودها للإسهام في تخفيف الآثار الإنسانية الناجمة عنها.

وفي يونيو الماضي، عقد اجتماع في الرياض بين وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، حيث أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بعد الاجتماع حينها، أن الموقف الخليجي من الأزمة في أوكرانيا موحد.

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