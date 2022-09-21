بايدن: الشعب الأميركي «يقف إلى جانب الإيرانيات الشجاعات»

القاهرة - بوابة الوسط

أكد الرئيس الأميركي جو بايدن، الأربعاء، أن الشعب الأميركي «يقف إلى جانب» المحتجين في إيران الذين يتظاهرون إثر وفاة شابة اعتقلتها «شرطة الاخلاق».

وقال من على منبر الأمم المتحدة: «نقف إلى جانب شعب إيران الشجاع والإيرانيات الشجاعات، الذين يتظاهرون اليوم دفاعًا عن أبسط حقوقهم»، وفق «فرانس برس».

رئيسي يتهم الغرب بـ«الكيل بمكيالين»

واتهم الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، الأربعاء، دول الغرب بـ«الكيل بمكيالين» فيما يتعلق بحقوق النساء في وقت تشهد بلاده احتجاجات منددة بوفاة شابة بعد أن احتجزتها «شرطة الأخلاق».

وقال، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، «لدينا هذا الكيل بمكيالين حيث يتركز الانتباه فقط على جهة واحدة وليس على الكل»، مشيرًا إلى وفاة نساء من السكان الأصليين في كندا، وممارسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

انفجار شعبي في إيران

وانفجر الغضب الشعبي في الشارع منذ أعلنت السلطات الجمعة، وفاة الشابة البالغة من العمر 22 عامًا، وهي من منطقة كردستان في شمال غرب إيران، التي كانت أُوقفت في 13 سبتمبر في طهران بحجة ارتداء «ملابس غير محتشمة». ويقول ناشطون إن مهسا، واسمها الكردي زينة، تعرضت لضربة على الرأس أثناء احتجازها، وهو أمر تنفيه السلطات الإيرانية التي أعلنت فتح تحقيق في الحادثة.

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وأظهرت أشرطة فيديو جرى تداولها بكثافة على مواقع التواصل الاجتماعي أن بين المحتجين نساء خلعن الأوشحة عن رؤوسهن وعمدن إلى إلقائها في نيران أُشعلت في الطريق، بينما عمدت أخريات إلى قص شعورهن بشكل قصير في إجراء رمزي. وتحدثت وسائل إعلام إيرانية رسمية، الأربعاء، عن ليلة خامسة من الاحتجاجات في الطرق في 15 مدينة، مشيرة إلى أن الشرطة استخدمت الغاز المسيل للدموع وفرقت حشودًا جمعت قرابة ألف شخص.