نقل 10 أسرى حرب أميركيين وبريطانيين وجنسيات أخرى من روسيا إلى السعودية

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت السعودية، الأربعاء، أنها توسطت لنقل 10 أسرى حرب من الولايات المتحدة وبريطانيا ودول أخرى إلى المملكة ضمن عملية تبادل أسرى بين روسيا وأوكرانيا.

وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية «واس» إن الأسرى المنتمين إلى الولايات المتحدة وبريطانيا والسويد وكرواتيا والمغرب جرى «نقلهم من روسيا إلى المملكة»، مشيرة إلى «العمل على تسهيل إجراءات عودتهم إلى بلدانهم»، بحسب «فرانس برس».

وأعربت وزارة الخارجية السعودية عن شكر وتقدير حكومة المملكة لكل من حكومة روسيا الاتحادية وحكومة أوكرانيا على تعاونهما واستجابتهما للجهود التي بذلها ولي العهد للإفراج عن الأسرى.

دعم الحل السياسي

وأكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أمس الثلاثاء خلال استقباله في جدة رستم أومرييف المستشار والمبعوث الخاص للرئيس الأوكراني، حرص المملكة ودعمها لكافة الجهود الدولية الرامية لحل الأزمة سياسيًا، ومواصلتها جهودها للإسهام في تخفيف الآثار الإنسانية الناجمة عنها.

وفي يونيو الماضي، عُقد اجتماع في الرياض بين وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، حيث أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بعد الاجتماع حينها، أن الموقف الخليجي من الأزمة في أوكرانيا موحد.