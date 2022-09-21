ماكرون يحض العالم على ممارسة «أقصى الضغوط» على بوتين

القاهرة - بوابة الوسط

حض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأربعاء، المجموعة الدولية على «ممارسة أقصى الضغوط» على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي أبدى استعداده لاستخدام «كل امكانات ترسانته» ضد الغرب.

وقال ماكرون على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك إن قرارات بوتين التي أعلنها ومنها تعبئة الاحتياطي «تؤدي إلى عزلة روسيا بشكل إضافي»، مشيدًا بالتصريحات الأخيرة من الصين والهند اللتين دعتا الى إنهاء الحرب في أوكرانيا، بحسب «فرانس برس».

بوتين يستدعي الاحتياط

وحذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأربعاء، من أن روسيا مستعدة لاستخدام «كل وسائلها» الدفاعية «لحماية نفسها». وقال في خطاب متلفز مسجل «سنستخدم بالتأكيد كل الوسائل المتاحة لنا لحماية روسيا وشعبنا». وحذر من أنها «ليست مجرد خدعة» بعد أن اتهم الغرب بأنه يريد «تدمير» روسيا.

- بعد قرار بوتين.. الصين تدعو إلى التفاوض على وقف لإطلاق النار

- واشنطن تأخذ تهديد بوتين «على محمل الجد» وتعتبره «غير مسؤول»

وأضاف بوتين «أعتبر أنه من الضروري دعم اقتراح (وزارة الدفاع) بالتعبئة الجزئية للمواطنين في الاحتياط، والذين سبق أن خدموا... ولديهم خبرة»، وفق وكالة «فرانس برس».



روسيا تستدعي 300 ألف جندي احتياط

من جهته، أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أن روسيا ستستدعي 300 ألف جندي احتياط لتعزيز قواتها في أوكرانيا، مشيرًا إلى أن هذا لا يمثل سوى جزء ضئيل من عدد الأشخاص الذين يمكن استدعاؤهم في البلاد.

وقال ردًا على سؤال خلال مقابلة تلفزيونية حول عدد الأشخاص الذين سيجري استدعاؤهم بعد إعلان فلاديمير بوتين تعبئة جزئية «سيجري استدعاء 300 ألف من جنود الاحتياط». وأكد الوزير أن لدى روسيا القدرة على استدعاء نحو 25 مليون شخص.

شجب الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ، الأربعاء، خطاب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي قال إنه مستعد لاستخدام «كل الوسائل» في ترسانته ضد الغرب.

وقال ستولتنبرغ على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك «هذا خطاب نووي خطير ومتهور ... هذا ليس بالأمر الجديد، لقد فعل ذلك مرات عدة من قبل». وأضاف: «سنحافظ على هدوئنا وسنواصل دعم أوكرانيا».