أوكرانيا تطلب من الغرب مساعدات عسكرية وفرض عقوبات على روسيا بعد تصريحات بوتين

القاهرة - بوابة الوسط

حض وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، الأربعاء، الغرب على «مضاعفة جهوده لمساندة أوكرانيا» في مواجهة التهديد الذي أطلقه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باستخدام السلاح النووي.

وقال كوليبا على تويتر «الرد الوحيد المناسب للتهديدات العدائية من بوتين هو مضاعفة الجهود لمساندة أوكرانيا»، داعيًا إلى «فرض المزيد من العقوبات على روسيا» وإرسال «المزيد من الأسلحة لأوكرانيا»، وفق «فرانس برس».

بوتين يستدعي الاحتياط

وحذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأربعاء، من أن روسيا مستعدة لاستخدام «كل وسائلها» الدفاعية «لحماية نفسها». وقال في خطاب متلفز مسجل «سنستخدم بالتأكيد كل الوسائل المتاحة لنا لحماية روسيا وشعبنا». وحذر من أنها «ليست مجرد خدعة» بعد أن اتهم الغرب بأنه يريد «تدمير» روسيا.

وأضاف بوتين «أعتبر أنه من الضروري دعم اقتراح (وزارة الدفاع) بالتعبئة الجزئية للمواطنين في الاحتياط، والذين سبق أن خدموا... ولديهم خبرة»، وفق وكالة «فرانس برس».



روسيا تستدعي 300 ألف جندي احتياط

من جهته، أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أن روسيا ستستدعي 300 ألف جندي احتياط لتعزيز قواتها في أوكرانيا، مشيرًا إلى أن هذا لا يمثل سوى جزء ضئيل من عدد الأشخاص الذين يمكن استدعاؤهم في البلاد.

وقال ردا على سؤال خلال مقابلة تلفزيونية حول عدد الأشخاص الذين سيجري استدعاؤهم بعد إعلان فلاديمير بوتين تعبئة جزئية «سيجري استدعاء 300 ألف من جنود الاحتياط». وأكد الوزير أن لدى روسيا القدرة على استدعاء نحو 25 مليون شخص.

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شجب الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ، الأربعاء، خطاب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي قال إنه مستعد لاستخدام «كل الوسائل» في ترسانته ضد الغرب.

وقال ستولتنبرغ على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك «هذا خطاب نووي خطير ومتهور ... هذا ليس بالأمر الجديد، لقد فعل ذلك مرات عدة من قبل». وأضاف: «سنحافظ على هدوئنا وسنواصل دعم أوكرانيا».

بوريل: بوتين ينوي مواصلة «التصعيد»

قال مسؤول العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم الأربعاء، إن التعبئة الجزئية لجنود احتياط روس تظهر أن الرئيس فلاديمير بوتين ينوي مواصلة «التصعيد» في الحرب على أوكرانيا وتشكل «مؤشر يأس جديدًا» لديه.

وأوضح الناطق باسم بوريل، بيتر ستانو، أن «الإعلان عن تعبئة جزئية للاحتياط وتأكيد الاستفتاءات (في مناطق محتلة في أوكرانيا) يشكلان إشارة واضحة موجهة إلى الأسرة الدولية خلال أسبوع الجمعية العامة للأمم المتحدة على عزمه مواصلة حربه المدمرة التي لها تداعيات سلبية على العالم بأسره».