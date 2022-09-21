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رئيسي أمام الأمم المتحدة: إيران لا تسعى لحيازة أسلحة نووية

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 21 سبتمبر 2022, 04:57 مساء
رئيسي أمام الأمم المتحدة: إيران لا تسعى لحيازة أسلحة نووية
الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي. (الإنترنت)
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أعلن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أمام الأمم المتحدة، الأربعاء، أن بلاده لا تسعى لحيازة سلاح ذري وطالب بضمانات من الولايات المتحدة بأنها ستلتزم بأي اتفاق نووي يجري التوصل إليه.

وقال رئيسي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إن «جمهورية إيران الإسلامية لا تسعى إلى صنع أسلحة نووية أو حيازتها، ولا مكان لهذه الأسلحة في عقيدتنا»، وفق «فرانس برس».

أكدت إيران، في 13 من شهر سبتمبر الجاري، أنها تعاونت «بشكل تام» مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في قضية المواقع غير المعلنة، غداة تجديد المدير العام للوكالة الأممية مطالبته طهران بتوفير أجوبة بهذا الشأن.

العثور في مراحل سابقة على آثار لمواد نووية
وتثير قضية العثور في مراحل سابقة على آثار لمواد نووية في ثلاثة مواقع لم تصرّح طهران أنها شهدت أنشطة من هذا القبيل، توترا بين إيران من جهة، وكل من الوكالة ودول غربية من جهة أخرى. ويعد التجاذب بشأن هذه المسألة من نقاط التباين الأساسية في مباحثات إحياء الاتفاق النووي للعام 2015 بين إيران والقوى الست الكبرى، وفق وكالة «فرانس برس».

وتعقيبًا على تصريحات بشأن المواقع أدلى بها غروسي الإثنين، قال الناطق باسم المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية بهروز كمالوندي إن طهران «تعاونت بشكل تام وأرسلت في هذا الخصوص ردودها على تساؤلات الوكالة الدولية، بل وعقدت اجتماعات تفاوضية لرفع الشبهات المثارة حولها». وأكدت الوكالة الدولية في تقرير الأربعاء الماضي، أنها غير قادرة على ضمان أن «البرنامج النووي الإيراني سلميّ حصرًا» في ظل عدم تقديم طهران أجوبة مقنعة بشأن قضية المواقع.

غروسي كرر طلبه التعاون من طهران
وكرر غروسي طلبه التعاون من طهران «في أقرب فرصة ممكنة». وقال على هامش اجتماع لمجلس محافظي الوكالة «نريد فقط أن يجري توضيح هذا الموضوع.. عثرنا على آثار يورانيوم في أماكن لم يصرّح عنها سابقا، ليس من المفترض أن تكون شهدت أي نشاط نووي، وطرحنا أسئلة».

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إلا أن كمالوندي رأى أن رصد آثار لمواد لا يعني وجود نشاط غير معلن. وقال «لا يمكن التعويل على مشاهدة تلوث في عدد من المناطق (المواقع) للجزم بوجود مواد نووية لم يجر الكشف عنها»، معتبرا أن الجزم بين الأمرين «يتعارض والمعايير المتعارف عليها لدى الوكالة الدولية».

 رفع عقوبات عن الجمهورية الإسلامية
وأتاح اتفاق 2015 المبرم بين طهران وبعض القوى دولية (واشنطن ولندن وموسكو وبكين وبرلين) رفع عقوبات عن الجمهورية الإسلامية لقاء خفض أنشطتها النووية وضمان سلمية برنامجها. إلا أن الولايات المتحدة انسحبت منه العام 2018 في عهد رئيسها السابق دونالد ترامب، معيدة فرض عقوبات على إيران التي ردت ببدء التراجع تدريجا عن معظم التزاماتها.

وبدأت إيران وأطراف الاتفاق، بتنسيق من الاتحاد الأوروبي ومشاركة الولايات المتحدة بشكل غير مباشر، مباحثات لإحيائه في أبريل 2021، جرى تعليقها أكثر من مرة مع تبقي نقاط تباين بين واشنطن وطهران. وبعد استئناف المباحثات مطلع أغسطس، أعلن الاتحاد الأوروبي أنه طرح على واشنطن وطهران صيغة تسوية نهائية. وقدّمت طهران للاتحاد الأوروبي مقترحاتها على النص، وردّت عليها واشنطن في 24 من الشهر ذاته.

وفي الأول من سبتمبر، أكدت الولايات المتحدة تلقّيها ردا إيرانيا جديدا، معتبرة على لسان متحدث باسم وزارة خارجيتها أنه «غير بنّاء». وينتقد الغربيون طلب إيران، قبل ان تجري إعادة تفعيل الاتفاق، إغلاق ملف المواقع غير المعلنة، داعين طهران للتعاون مع الوكالة لإنهاء المسألة.

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