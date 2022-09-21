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رئيس إيران يتهم الغرب بـ«الكيل بمكيالين» فيما يتعلق بحقوق النساء

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 21 سبتمبر 2022, 04:10 مساء
رئيس إيران يتهم الغرب بـ«الكيل بمكيالين» فيما يتعلق بحقوق النساء
الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي. (الإنترنت)
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اتهم الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، الأربعاء، دول الغرب بـ«الكيل بمكيالين» فيما يتعلق بحقوق النساء في وقت تشهد بلاده احتجاجات منددة بوفاة شابة بعد أن احتجزتها شرطة «الأخلاق».

وقال أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة «لدينا هذا الكيل بمكيالين حيث يتركز الانتباه فقط على جهة واحدة وليس على الكل»، مشيرًا إلى وفاة نساء من السكان الأصليين في كندا وممارسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

انفجار شعبي في إيران
وانفجر الغضب الشعبي في الشارع منذ أعلنت السلطات الجمعة وفاة الشابة البالغة من العمر 22 عاما وهي من منطقة كردستان في شمال غرب إيران والتي كانت أوقفت في 13 سبتمبر في طهران بحجة ارتداء «ملابس غير محتشمة». ويقول ناشطون إن مهسا، واسمها الكردي زينة، تعرضت لضربة على الرأس أثناء احتجازها، وهو أمر تنفيه السلطات الإيرانية التي أعلنت فتح تحقيق في الحادثة.

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وأظهرت أشرطة فيديو جرى تداولها بكثافة على مواقع التواصل الاجتماعي أن بين المحتجين نساء خلعن الأوشحة عن رؤوسهن وعمدن إلى إلقائها في نيران أشعلت في الطريق، بينما عمدت أخريات إلى قص شعورهن بشكل قصير في إجراء رمزي. وتحدثت وسائل إعلام إيرانية رسمية الأربعاء عن ليلة خامسة من الاحتجاجات في الطرق في 15 مدينة، مشيرة إلى أن الشرطة استخدمت الغاز المسيل للدموع وفرقت حشودا جمعت قرابة ألف شخص.

مسيرات احتجاج على مقتل مهسا أميني 
وقال المدعي العام لمحافظة كرمانشاه الأربعاء إن محتجين إيرانيين آخرين قتلا خلال مسيرات احتجاج على مقتل مهسا أميني بعد أن احتجزتها شرطة الأخلاق. 

ونقلت وكالة أنباء فارس عن شهرام كرامي قوله «لسوء الحظ قتل شخصان خلال أعمال الشغب أمس الثلاثاء»، لترتفع حصيلة القتلى الرسمية حتى الآن إلى خمسة بعد عدة أيام من الاضطرابات، حسب وكالة «فرانس برس».

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