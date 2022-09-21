مقتل شخصين إضافيين في الاحتجاجات على وفاة مهسا أميني في إيران

القاهرة - بوابة الوسط

قال المدعي العام لمحافظة كرمانشاه الأربعاء إن محتجَين إيرانييَن آخريَن قتلا خلال مسيرات احتجاج على مقتل مهسا أميني بعد أن احتجزتها شرطة الأخلاق.

ونقلت وكالة أنباء فارس عن شهرام كرامي قوله «لسوء الحظ قتل شخصان خلال أعمال الشغب أمس الثلاثاء»، لترتفع حصيلة القتلى الرسمية حتى الآن إلى خمسة بعد عدة أيام من الاضطرابات، حسب وكالة «فرانس برس».