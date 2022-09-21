الاتحاد الأوروبي: استدعاء جنود احتياط روس يعبر عن «يأس»

القاهرة - بوابة الوسط

قال مسؤول العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم الأربعاء، إن التعبئة الجزئية لجنود احتياط روس تظهر أن الرئيس فلاديمير بوتين ينوي مواصلة «التصعيد» في الحرب على أوكرانيا وتشكل «مؤشر يأس جديدا» لديه.

وأوضح الناطق باسم بوريل، بيتر ستانو، أن «الإعلان عن تعبئة جزئية للاحتياط وتأكيد الاستفتاءات (في مناطق محتلة في أوكرانيا) يشكلان إشارة واضحة موجهة إلى الأسرة الدولية خلال أسبوع الجمعية العامة للأمم المتحدة على عزمه مواصلة حربه المدمرة التي لها تداعيات سلبية على العالم بأسره»، وفق وكالة «فرانس برس».

بوتين يستدعي الاحتياط

وفي وقت سابق، قال بوتين في كلمة متلفزة مسجلة «أعتبر أنه من الضروري دعم اقتراح (وزارة الدفاع) بالتعبئة الجزئية للمواطنين في الاحتياط، والذين سبق أن خدموا... ولديهم خبرة»، وفق وكالة «فرانس برس». من جهته، أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أن روسيا ستستدعي 300 ألف جندي احتياط لتعزيز قواتها في أوكرانيا، مشيرا إلى أن هذا لا يمثل سوى جزء ضئيل من عدد الأشخاص الذين يمكن استدعاؤهم في البلاد.

من جهتها، قالت سفيرة الولايات المتحدة في أوكرانيا، بريدجت برينك، الأربعاء، أن التعبئة الجزئية التي أعلنها الرئيس الروسي تشكل «مؤشر ضعف». وكتبت السفيرة في تغريدة «الاستفتاءات الزائفة والتعبئة هي مؤشرات ضعف وفشل روسي»، مؤكدة أن بلادها ستستمر في «دعم أوكرانيا طالما اقتضت الضرورة». وأعلن بوتين اليوم الأربعاء «تعبئة جزئية» للروس في سن القتال، ما يمهّد لتصعيد كبير في النزاع في أوكرانيا.