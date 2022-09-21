أردوغان يلتقي لابيد في أول مباحثات منذ 2008

القاهرة - بوابة الوسط

قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد إنه اجتمع مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الثلاثاء، في أول محادثات مباشرة بين زعماء البلدين المتحالفين مع الولايات المتحدة منذ العام 2008.

وتحسنت في الأشهر الأخيرة العلاقات الإسرائيلية - التركية، التي ظلت فاترة لفترة طويلة وسط خلاف حول القضية الفلسطينية، مع ظهور الطاقة كمجال رئيسي للتعاون. ومن المتوقع أن يتبادل البلدان السفراء قريبًا.

تبادل معلومات المخابرات بين تركيا وإسرائيل

وإلى جانب مناقشة الطاقة، شكر لابيد أردوغان على تبادل معلومات المخابرات بين البلدين وأشار إلى مطالبة إسرائيل بإعادة أربعة من مواطنيها- اثنان منهم جنديان- فقدوا في قطاع غزة منذ حرب العام 2014، بحسب ما نقلت وكالة «رويترز» عن مكتب لابيد.

وتستضيف تركيا العضو في حلف شمال الأطلسي أعضاء في حركة حماس، التي تحكم القطاع والتي يصنفها الغرب جماعة إرهابية. ولطالما كانت تلك العلاقة نقطة شائكة في محاولات إعادة بناء العلاقات مع إسرائيل.

ومن جانبها، كانت أنقرة قد غضبت لمقتل عشرة نشطاء أتراك في العام 2010 في اشتباكات اندلعت عندما اقتحم مشاة البحرية الإسرائيلية سفينة كانت تحاول كسر الحصار البحري الإسرائيلي على غزة.

وفي خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة جدّد أردوغان المطالبة بإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية. لكنّ الرئيس التركي أعرب في المقابل عن رغبته في «الاستمرار في تطوير علاقاتنا مع إسرائيل من أجل المستقبل والسلام والاستقرار، ليس للمنطقة فحسب بل أيضا لإسرائيل وللشعب الفلسطيني ولنا نحن».