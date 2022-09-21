Atwasat

باستثناء المجر.. الاتحاد الأوروبي يدعو مجلس حقوق الإنسان لتعيين مقرر بشأن روسيا

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 21 سبتمبر 2022, 11:43 صباحا
باستثناء المجر.. الاتحاد الأوروبي يدعو مجلس حقوق الإنسان لتعيين مقرر بشأن روسيا
مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بالإنابة خلال افتتاح الدورة الحادية والخمسين لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في جنيف، 12 سبتمبر 2022. (أ ف ب)
alwasat radio

قدمت دول الاتحاد الأوروبي باستثناء المجر، الثلاثاء، مشروع قرار يطلب من الأمم المتحدة تعيين خبير مكلف مراقبة أوضاع حقوق الإنسان في روسيا، في خطوة وصفتها موسكو بأنها «منحازة سياسيا».

وفي ختام مناقشات مكثفة جرت الأسبوع الماضي، قررت 26 من دول الاتحاد الأوروبي الـ27 دعوة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تعيين مقرر خاص بشأن روسيا. وأفادت مصادر مطلعة على الملف وكالة «فرانس برس»، بأن مشروع القرار طرحته لوكسمبورغ على بقية الدول الأعضاء في الاتحاد، الثلاثاء الماضي.

وتأتي هذه الخطوة وسط مخاوف من تزايد حدة القمع في روسيا مع احتدام الحرب في أوكرانيا المجاورة حيث تشن القوات الروسية منذ 24 فبراير هجوما عسكريا واسع النطاق.

نص مشروع القرار الأوروبي
ومشروع القرار الذي اطلعت عليه «فرانس برس» والمفترض أن يصوت عليه مجلس حقوق الإنسان في مطلع أكتوبر المقبل، يعرب عن القلق الشديد «إزاء التدهور الكبير في أوضاع حقوق الإنسان في روسيا الاتحادية». ويدعو النص كذلك إلى تعيين «مقرر خاص معني بأوضاع حقوق الإنسان في روسيا لمدة عام».

وبموجب مشروع القرار فإن مهمة المقرر ستكون «جمع واستعراض وتقييم المعلومات ذات الصلة من جميع الأطراف المعنية»، وتقديم تقرير خطي إلى مجلس حقوق الإنسان (ومقره جنيف) في غضون عام واحد، وتقرير مماثل إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة ومقرها نيويورك

- 60 دولة تطالب باجتماع لمجلس حقوق الإنسان حول أوكرانيا
- اتهام 10 جنود روس بارتكاب جرائم محتملة في بوتشا الأوكرانية
-  المدعي العام لـ«الجنائية الدولية» يشارك في التحقيقات الأوروبية بأوكرانيا

وحتى قبل أن ينشر مشروع القرار هذا، أرسلت البعثة الروسية في جنيف رسالة إلى الدول الأوروبية، الثلاثاء، ناشدتها فيها «رفض هذه المبادرة المتحيزة سياسيا والتي لا أساس لها من الصحة».

روسيا تردى على الدعوة الأوروبية
وأكدت البعثة الروسية في رسالتها التي اطلعت عليها «فرانس برس» أن الدول الغربية لطالما استخدمت «مسألة حقوق الإنسان ذريعة للتدخل في الشؤون الداخلية لدول ذات سيادة».

وإذا تبنى مجلس حقوق الإنسان مشروع القرار هذا فستكون تلك المرة الأولى التي يُصدر فيها المجلس المؤلف من 47 عضوا قرارا بشأن الوضع في روسيا. وفي وقت سابق من هذا العام، أمر المجلس بفتح تحقيق في الانتهاكات المتهمة بارتكابها القوات الروسية في أوكرانيا.

ويسلط مشروع القرار الضوء على «القيود الشديدة المفروضة على الحق في حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات (...) مما يؤدي إلى قمع منهجي من جانب السلطات الروسية لمنظمات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان ووسائل الإعلام المستقلة والصحافيين والمعارضة السياسية». كما يبدي النص انزعاج مجلس حقوق الإنسان من «عمليات الإغلاق القسري الجماعية لمنظمات أهلية (...) ووسائل إعلام مستقلة».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير خيري - في اليوم الدولي للسلام 21 سبتمبر 2022

كاركاتير خيري - في اليوم الدولي للسلام 21 سبتمبر 2022
روسيا تقر بمقتل 5937 جنديا في أوكرانيا

روسيا تقر بمقتل 5937 جنديا في أوكرانيا
لليوم الثاني.. رئيس حركة النهضة يمثل للتحقيق في قضية «تسفير متطرفين» إلى سورية

لليوم الثاني.. رئيس حركة النهضة يمثل للتحقيق في قضية «تسفير متطرفين» إلى سورية
رسميا.. إيقاف مهاجم يوفنتوس دي ماريا

رسميا.. إيقاف مهاجم يوفنتوس دي ماريا
غوتيريس يحذر من «سخط عالمي» في الشتاء خلال افتتاح فعاليات الجمعية الأممية

غوتيريس يحذر من «سخط عالمي» في الشتاء خلال افتتاح فعاليات الجمعية الأممية
بورصة موسكو تتراجع بنسبة 9% بسبب الاستفتاءات لضم مناطق أوكرانية

بورصة موسكو تتراجع بنسبة 9% بسبب الاستفتاءات لضم مناطق أوكرانية
الاتحاد الأوروبي يستبعد روسيا من تصفيات يورو 2024

الاتحاد الأوروبي يستبعد روسيا من تصفيات يورو 2024
الأهلي بنغازي يضم العمامي رسميا لمدة موسم واحد

الأهلي بنغازي يضم العمامي رسميا لمدة موسم واحد
«مستوى قياسي».. الصين تنفق 8.3 مليار دولار على ​استيراد الطاقة الروسية في أغسطس

«مستوى قياسي».. الصين تنفق 8.3 مليار دولار على ​استيراد الطاقة الروسية في أغسطس
إيلون ماسك يسعى لإدخال إنترنت الأقمار الصناعية إلى إيران

إيلون ماسك يسعى لإدخال إنترنت الأقمار الصناعية إلى إيران
الخميس.. قراءة في التجربة الشعرية لنصر الدين القاضي بـ«دار الفقيه»

الخميس.. قراءة في التجربة الشعرية لنصر الدين القاضي بـ«دار الفقيه»
العراق.. نهر دجلة يصارع الموت «عطشا»

العراق.. نهر دجلة يصارع الموت «عطشا»
اكتشاف تابوت أحد كبار رجال «دولة رمسيس الثاني»

اكتشاف تابوت أحد كبار رجال «دولة رمسيس الثاني»
دفن الملكة إليزابيث الثانية في ويندسور

دفن الملكة إليزابيث الثانية في ويندسور
شاهد في «وسط الخبر»: ليبيا بين القاهرة وأنقرة.. هل تتطابق الحسابات؟

شاهد في «وسط الخبر»: ليبيا بين القاهرة وأنقرة.. هل تتطابق الحسابات؟
«بوابة الوسط» تستعرض تفاصيل بيان اتحاد الكرة الليبي بشأن تفقد الملاعب

«بوابة الوسط» تستعرض تفاصيل بيان اتحاد الكرة الليبي بشأن تفقد الملاعب
برنامج «Wsport»: الأهلي طرابلس يبدأ تحضيراته في بنغازي

برنامج «Wsport»: الأهلي طرابلس يبدأ تحضيراته في بنغازي
«نسخة إلى الرأي العام»: أزمة نسبة الرسوب بالرياضيات واللغات: كفاءة المعلم أم جودة المنهج؟

«نسخة إلى الرأي العام»: أزمة نسبة الرسوب بالرياضيات واللغات: كفاءة المعلم أم ...
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
أوكرانيا تتهم روسيا بقصف موقع محطة زابوريجيا النووية مجددا
أوكرانيا تتهم روسيا بقصف موقع محطة زابوريجيا النووية مجددا
بوتين: روسيا مستعدة لاستخدام كل وسائلها لـ«حماية» نفسها
بوتين: روسيا مستعدة لاستخدام كل وسائلها لـ«حماية» نفسها
أميركا تعلق على إعلان بوتين التعبئة الجزئية
أميركا تعلق على إعلان بوتين التعبئة الجزئية
الانقسامات العالمية تهيمن على الجمعية العامة للأمم المتحدة.. بايدن وزيلينسكي أبرز المتحدثين اليوم
الانقسامات العالمية تهيمن على الجمعية العامة للأمم المتحدة.. ...
بعدما خلف 5 قتلى في الكاريبي.. الإعصار «فيونا» يهدد جزر توركس وكايكوس
بعدما خلف 5 قتلى في الكاريبي.. الإعصار «فيونا» يهدد جزر توركس ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
ماكرون: من يريد أن تكون تركيا القوة الوحيدة التي تواصل الحديث مع روسيا؟
ماكرون: من يريد أن تكون تركيا القوة الوحيدة التي تواصل ......
10 قتلى جراء هجمات بالسكين في كندا
10 قتلى جراء هجمات بالسكين في كندا...
فرار الآلاف من منطقة خاركيف الأوكرانية إلى روسيا خلال 24 ساعة
فرار الآلاف من منطقة خاركيف الأوكرانية إلى روسيا خلال 24 ......
توقيف ثاني المشتبه بتنفيذهما هجمات بالسكاكين في كندا
توقيف ثاني المشتبه بتنفيذهما هجمات بالسكاكين في كندا...
مقتل عشرات المدنيين في هجوم لتنظيم الدولة على بلدة في مالي
مقتل عشرات المدنيين في هجوم لتنظيم الدولة على بلدة في مالي...
المزيد
رئيس وزراء اليابان مستعد للقاء كيم جونغ أون «دون شروط»
رئيس وزراء اليابان مستعد للقاء كيم جونغ أون «دون شروط»...
باستثناء المجر.. الاتحاد الأوروبي يدعو مجلس حقوق الإنسان لتعيين مقرر بشأن روسيا
باستثناء المجر.. الاتحاد الأوروبي يدعو مجلس حقوق الإنسان ......
شكوى ثانية ضد رئيسي في نيويورك قبيل كلمته أمام الأمم المتحدة
شكوى ثانية ضد رئيسي في نيويورك قبيل كلمته أمام الأمم المتحدة...
بعدما خلف 5 قتلى في الكاريبي.. الإعصار «فيونا» يهدد جزر توركس وكايكوس
بعدما خلف 5 قتلى في الكاريبي.. الإعصار «فيونا» يهدد جزر ......
الانقسامات العالمية تهيمن على الجمعية العامة للأمم المتحدة.. بايدن وزيلينسكي أبرز المتحدثين اليوم
الانقسامات العالمية تهيمن على الجمعية العامة للأمم المتحدة........
المزيد
المزيد من بوابة الوسط