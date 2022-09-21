Atwasat

شكوى ثانية ضد رئيسي في نيويورك قبيل كلمته أمام الأمم المتحدة

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 21 سبتمبر 2022, 11:28 صباحا
شكوى ثانية ضد رئيسي في نيويورك قبيل كلمته أمام الأمم المتحدة
الأستاذة الجامعية الأسترالية-البريطانية كايلي مور-غيلبرت، في رسالة مصوّرة بثّت في مؤتمر صحفي في نيويورك 20 سبتمبر 2022. (أ ف ب)
alwasat radio

قدم معارضون إيرانيون، وأجانب كانوا مسجونين في إيران بينهم أستاذة جامعية أسترالية-بريطانية، الثلاثاء، في نيويورك شكوى مدنية ضد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، الذي سيلقي الأربعاء، كلمة بلاده أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وحتى مساء الثلاثاء لم تكن المحكمة المدنية الفدرالية في مانهاتن حيث قُدمت الشكوى قد نشرت نصها. وتستهدف الدعوى رئيسي شخصيا بصفته كان قاضيا في الجمهورية الإسلامية في ثمانينيات القرن الماضي حين حُكم على آلاف الأشخاص بالإعدام، وفقا للاتحاد الوطني للديمقراطية في إيران «نوفدي»، وفق وكالة «فرانس برس».

وخلال مؤتمر صحفي جرى في نيويورك وشاركت فيه عبر رسالة مصورة الأستاذة الجامعية الأسترالية البريطانية كايلي مور-غيلبرت روت، بعضا مما عانته خلال فترة سجنها في الجمهورية الإسلامية والتي امتدت من سبتمبر 2018 وحتى نوفمبر 2020.

شهادات مسجونين في إيران
وقالت الأكاديمية التي سجنت بتهمة التجسس: «في المجمل، لقد أمضيت في الحبس الانفرادي 12 شهرا من أصل سنتين وثلاثة أشهر قضيتها مسجونة في إيران. لقد تعرضت لسلسلة من عمليات التعذيب النفسي والجسدي وتعرضت بانتظام لسوء معاملة قاسية ومهينة ومذلة».

- احتجاجات في إيران بعد مقتل شابة على يد «شرطة الأخلاق»
- رئيسي لبوتين: التعاون يجعل الدول الخاضعة لعقوبات أميركية «أقوى»

وخلال المؤتمر الصحفي نفسه قال السجين السياسي السابق والعضو في «نوفدي» نافيد محبي، إن «هذا التحرك هو خطوة نحو إحقاق العدالة ومحاولة لمساعدة الضحايا على استعادة كرامتهم».

وتستند الشكوى المدنية إلى القانون الأميركي المتعلق بحماية ضحايا التعذيب.

من ناحيته أشاد المدير السياسي لـ«نوفدي» كاميرون خانسارينيا، بـ«تجمع المدعين في هذه القضية، وهم منشقون إيرانيون ورهائن إيرانيون سابقون ورهائن غربيون سابقون»، وأضاف أن الدعوى هي «صدى للصيحات التي نسمعها اليوم في شوارع إيران: لا تخافوا، لا تخافوا، نحن جميعا معا».

وفي أغسطس الماضي، أعلنت حركة «مجاهدي خلق» التي تضم معارضين إيرانيين في المنفى أنها قدمت في نيويورك أيضا شكوى مدنية مماثلة ضد رئيسي تتهمه فيها بأنه كان في ثمانينيات القرن الماضي عضوا في «لجنة موت» مؤلفة من أربعة قضاة أمروا بإعدام آلاف الأشخاص وتعذيب معارضين إيرانيين. ومن المقرر أن يلقي رئيسي الذي انتُخب في أغسطس 2021 كلمة بلاده أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، الأربعاء.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير خيري - في اليوم الدولي للسلام 21 سبتمبر 2022

كاركاتير خيري - في اليوم الدولي للسلام 21 سبتمبر 2022
روسيا تقر بمقتل 5937 جنديا في أوكرانيا

روسيا تقر بمقتل 5937 جنديا في أوكرانيا
لليوم الثاني.. رئيس حركة النهضة يمثل للتحقيق في قضية «تسفير متطرفين» إلى سورية

لليوم الثاني.. رئيس حركة النهضة يمثل للتحقيق في قضية «تسفير متطرفين» إلى سورية
رسميا.. إيقاف مهاجم يوفنتوس دي ماريا

رسميا.. إيقاف مهاجم يوفنتوس دي ماريا
غوتيريس يحذر من «سخط عالمي» في الشتاء خلال افتتاح فعاليات الجمعية الأممية

غوتيريس يحذر من «سخط عالمي» في الشتاء خلال افتتاح فعاليات الجمعية الأممية
بورصة موسكو تتراجع بنسبة 9% بسبب الاستفتاءات لضم مناطق أوكرانية

بورصة موسكو تتراجع بنسبة 9% بسبب الاستفتاءات لضم مناطق أوكرانية
الاتحاد الأوروبي يستبعد روسيا من تصفيات يورو 2024

الاتحاد الأوروبي يستبعد روسيا من تصفيات يورو 2024
الأهلي بنغازي يضم العمامي رسميا لمدة موسم واحد

الأهلي بنغازي يضم العمامي رسميا لمدة موسم واحد
«مستوى قياسي».. الصين تنفق 8.3 مليار دولار على ​استيراد الطاقة الروسية في أغسطس

«مستوى قياسي».. الصين تنفق 8.3 مليار دولار على ​استيراد الطاقة الروسية في أغسطس
إيلون ماسك يسعى لإدخال إنترنت الأقمار الصناعية إلى إيران

إيلون ماسك يسعى لإدخال إنترنت الأقمار الصناعية إلى إيران
الخميس.. قراءة في التجربة الشعرية لنصر الدين القاضي بـ«دار الفقيه»

الخميس.. قراءة في التجربة الشعرية لنصر الدين القاضي بـ«دار الفقيه»
العراق.. نهر دجلة يصارع الموت «عطشا»

العراق.. نهر دجلة يصارع الموت «عطشا»
اكتشاف تابوت أحد كبار رجال «دولة رمسيس الثاني»

اكتشاف تابوت أحد كبار رجال «دولة رمسيس الثاني»
دفن الملكة إليزابيث الثانية في ويندسور

دفن الملكة إليزابيث الثانية في ويندسور
شاهد في «وسط الخبر»: ليبيا بين القاهرة وأنقرة.. هل تتطابق الحسابات؟

شاهد في «وسط الخبر»: ليبيا بين القاهرة وأنقرة.. هل تتطابق الحسابات؟
«بوابة الوسط» تستعرض تفاصيل بيان اتحاد الكرة الليبي بشأن تفقد الملاعب

«بوابة الوسط» تستعرض تفاصيل بيان اتحاد الكرة الليبي بشأن تفقد الملاعب
برنامج «Wsport»: الأهلي طرابلس يبدأ تحضيراته في بنغازي

برنامج «Wsport»: الأهلي طرابلس يبدأ تحضيراته في بنغازي
«نسخة إلى الرأي العام»: أزمة نسبة الرسوب بالرياضيات واللغات: كفاءة المعلم أم جودة المنهج؟

«نسخة إلى الرأي العام»: أزمة نسبة الرسوب بالرياضيات واللغات: كفاءة المعلم أم ...
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
أوكرانيا تتهم روسيا بقصف موقع محطة زابوريجيا النووية مجددا
أوكرانيا تتهم روسيا بقصف موقع محطة زابوريجيا النووية مجددا
بوتين: روسيا مستعدة لاستخدام كل وسائلها لـ«حماية» نفسها
بوتين: روسيا مستعدة لاستخدام كل وسائلها لـ«حماية» نفسها
أميركا تعلق على إعلان بوتين التعبئة الجزئية
أميركا تعلق على إعلان بوتين التعبئة الجزئية
الانقسامات العالمية تهيمن على الجمعية العامة للأمم المتحدة.. بايدن وزيلينسكي أبرز المتحدثين اليوم
الانقسامات العالمية تهيمن على الجمعية العامة للأمم المتحدة.. ...
بعدما خلف 5 قتلى في الكاريبي.. الإعصار «فيونا» يهدد جزر توركس وكايكوس
بعدما خلف 5 قتلى في الكاريبي.. الإعصار «فيونا» يهدد جزر توركس ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
ماكرون: من يريد أن تكون تركيا القوة الوحيدة التي تواصل الحديث مع روسيا؟
ماكرون: من يريد أن تكون تركيا القوة الوحيدة التي تواصل ......
10 قتلى جراء هجمات بالسكين في كندا
10 قتلى جراء هجمات بالسكين في كندا...
فرار الآلاف من منطقة خاركيف الأوكرانية إلى روسيا خلال 24 ساعة
فرار الآلاف من منطقة خاركيف الأوكرانية إلى روسيا خلال 24 ......
توقيف ثاني المشتبه بتنفيذهما هجمات بالسكاكين في كندا
توقيف ثاني المشتبه بتنفيذهما هجمات بالسكاكين في كندا...
مقتل عشرات المدنيين في هجوم لتنظيم الدولة على بلدة في مالي
مقتل عشرات المدنيين في هجوم لتنظيم الدولة على بلدة في مالي...
المزيد
رئيس وزراء اليابان مستعد للقاء كيم جونغ أون «دون شروط»
رئيس وزراء اليابان مستعد للقاء كيم جونغ أون «دون شروط»...
باستثناء المجر.. الاتحاد الأوروبي يدعو مجلس حقوق الإنسان لتعيين مقرر بشأن روسيا
باستثناء المجر.. الاتحاد الأوروبي يدعو مجلس حقوق الإنسان ......
شكوى ثانية ضد رئيسي في نيويورك قبيل كلمته أمام الأمم المتحدة
شكوى ثانية ضد رئيسي في نيويورك قبيل كلمته أمام الأمم المتحدة...
بعدما خلف 5 قتلى في الكاريبي.. الإعصار «فيونا» يهدد جزر توركس وكايكوس
بعدما خلف 5 قتلى في الكاريبي.. الإعصار «فيونا» يهدد جزر ......
الانقسامات العالمية تهيمن على الجمعية العامة للأمم المتحدة.. بايدن وزيلينسكي أبرز المتحدثين اليوم
الانقسامات العالمية تهيمن على الجمعية العامة للأمم المتحدة........
المزيد
المزيد من بوابة الوسط