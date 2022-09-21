رجل يضرم النار في نفسه قرب مكتب رئيس الوزراء الياباني

القاهرة - بوابة الوسط

أضرم رجل النار في نفسه صباح الأربعاء في طوكيو، قرب مكتب رئيس الوزراء الياباني، ونُقل إلى المستشفى فاقدا الوعي، وفق ما أفادت وسائل إعلام محلية عديدة.

وقالت المصادر ومن بينها قناة «آساهي» التلفزيونية وجريدة «يوميوري» إنه عُثر بجوار الرجل على رسالة يحتج فيها على الجنازة الرسمية المقرر تنظيمها في 27 سبتمبر الجاري لرئيس الوزراء السابق شينزو آبي، الذي اغتيل بالرصاص في مطلع يوليو، حسب وكالة «فرانس برس».

وأشارت الوكالة الفرنسية إلى انقسام اليابان حول هذه الجنازة والمال العام الذي سينفق عليها، فيما رفضت الشرطة ومكتب رئيس الوزراء الرد في الحال على أسئلتها بشأن الواقعة.