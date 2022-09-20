Atwasat

جيك ساليفان: واشنطن لن تعترف «مطلقًا» بضم روسيا أراضي أوكرانية

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 20 سبتمبر 2022, 07:32 مساء
جيك ساليفان: واشنطن لن تعترف «مطلقًا» بضم روسيا أراضي أوكرانية
مستشار البيت الأبيض لشؤون الأمن الأمن القومي جيك ساليفان. (الإنترنت)
alwasat radio

نددت الولايات المتحدة بعمليات الاستفتاء التي تعتزم روسيا إجراءها لضم مناطق أوكرانية واعتبرتها خطوات «زائفة»، مؤكدة أنها لن تعترف بالنتائج.

وقال مستشار البيت الأبيض لشؤون الأمن الأمن القومي جيك ساليفان إن «تلك الاستفتاءات إهانة لمبادئ السيادة ووحدة الأراضي». وأضاف «إذا حدث ذلك، فإن الولايات المتحدة لن تعترف مطلقًا بمطالبات روسيا بأي أجزاء من أوكرانيا تقول إنها ضمتها»، بحسب «فرانس برس».

استفتاءات عاجلة بشأن الانضمام إلى روسيا
وأعلنت السلطات التي عينتها موسكو في عدة مناطق في أوكرانيا الثلاثاء إجراء استفتاءات عاجلة بشأن الانضمام إلى روسيا بدءًا من 23 ولغاية 27 سبتمبر، في خضم هجوم أوكراني مضاد فيما توعدت الرئاسة الأوكرانية من جانبها «بالقضاء» على التهديد الروسي.

أعلنت عن تنظيم الاستفتاء السلطات الانفصالية في منطقتي لوغانسك ودونيتسك وكذلك في خيرسون التي احتلها الجيش الروسي في جنوب أوكرانيا وفي منطقة زابوريجيا وفيها أكبر محطة نووية في أوروبا.

-  الناتو: الاستفتاء الروسي المقرر في أوكرانيا «تصعيد إضافي» للحرب
- أردوغان يدعو لإنهاء الحرب في أوكرانيا «في أسرع وقت ممكن»

وستُجرى هذه الاستفتاءات مع دخول الحرب في أوكرانيا شهرها الثامن في حين تتعرض كل هذه المناطق للقصف وتدور فيها معارك. ويجري الإعداد منذ شهور لهذه الاستفتاءات، على غرار الاستفتاء الذي أضفى الطابع الرسمي على ضم شبه جزيرة القرم الأوكرانية من قبل روسيا في العام 2014 الأمر الذي ندد به المجتمع الدولي.

 يوم الوحدة الوطنية الروسي
ويبدو أنه جرى تقديم موعدها إثر الهجوم الأوكراني المضاد الذي اضطر الجيش الروسي على التراجع إلى الشمال الشرقي من البلاد.

في الواقع، كان حزب روسيا الموحدة بزعامة الرئيس فلاديمير بوتين يستهدف تنظيمها في 4 نوفمبر، بمناسبة يوم الوحدة الوطنية الذي يحيي ذكرى ثورة شعبية في القرن السابع عشر ضد القوات البولندية في موسكو.

وكان رئيس «برلمان» لوغانسك دينيس ميروشنيشنكو أول من أعلن أن الاستفتاء سيجري على مدى أربعة أيام اعتبارًا من الجمعة.

«أوكرانيا ستتكفل بتسوية المسألة الروسية»
ونقل عنه موقع لوغانسك الإخباري الرسمي أن «مجلس الأمة قرر تحديد مواعيد التصويت على الاستفتاء من 23 إلى 27 سبتمبر 2022». على الإثر، أعلنت وكالة أنباء دونيتسك الرسمية عن مواعيد مماثلة، تلاها رئيس إدارة الاحتلال في خيرسون، فلاديمير سالدو.

بعد الظهر، قال يفغيني باليتسكي، رئيس الإدارة الروسية في زابوريجيا على تلغرام «لقد وقعت اليوم على أمر بإجراء استفتاء على الولاء الترابي للمنطقة».

وردت كييف على لسان رئيس الإدارة الرئاسية الأوكرانية أندريه يرماك بأن «أوكرانيا ستتكفل بتسوية المسألة الروسية. لا يمكن القضاء على التهديد إلا بالقوة»، وندد بما وصفه بأنه «ابتزاز» من جانب موسكو بدافع «الخوف من الهزيمة».

وأكد وزير الخارجية دميترو كوليبا أن أوكرانيا «ستواصل تحرير أراضيها بغض النظر عما تعلنه روسيا». يأتي الإعلان عن الاستفتاء في الوقت الذي منيت فيه روسيا بانتكاسات مع اضطرارها للانسحاب من منطقة خاركيف في شمال شرق أوكرانيا في مواجهة اختراق قوات كييف بفضل إمدادات السلاح والمعدات العسكرية الغربية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الاتحاد الأوروبي يستبعد روسيا من تصفيات يورو 2024

الاتحاد الأوروبي يستبعد روسيا من تصفيات يورو 2024
الأهلي بنغازي يضم العمامي رسميا لمدة موسم واحد

الأهلي بنغازي يضم العمامي رسميا لمدة موسم واحد
«مستوى قياسي».. الصين تنفق 8.3 مليار دولار على ​استيراد الطاقة الروسية في أغسطس

«مستوى قياسي».. الصين تنفق 8.3 مليار دولار على ​استيراد الطاقة الروسية في أغسطس
إيلون ماسك يسعى لإدخال إنترنت الأقمار الصناعية إلى إيران

إيلون ماسك يسعى لإدخال إنترنت الأقمار الصناعية إلى إيران
الخميس.. قراءة في التجربة الشعرية لنصر الدين القاضي بـ«دار الفقيه»

الخميس.. قراءة في التجربة الشعرية لنصر الدين القاضي بـ«دار الفقيه»
العراق.. نهر دجلة يصارع الموت «عطشا»

العراق.. نهر دجلة يصارع الموت «عطشا»
اكتشاف تابوت أحد كبار رجال «دولة رمسيس الثاني»

اكتشاف تابوت أحد كبار رجال «دولة رمسيس الثاني»
دفن الملكة إليزابيث الثانية في ويندسور

دفن الملكة إليزابيث الثانية في ويندسور
شاهد في «وسط الخبر»: ليبيا بين القاهرة وأنقرة.. هل تتطابق الحسابات؟

شاهد في «وسط الخبر»: ليبيا بين القاهرة وأنقرة.. هل تتطابق الحسابات؟
«بوابة الوسط» تستعرض تفاصيل بيان اتحاد الكرة الليبي بشأن تفقد الملاعب

«بوابة الوسط» تستعرض تفاصيل بيان اتحاد الكرة الليبي بشأن تفقد الملاعب
برنامج «Wsport»: الأهلي طرابلس يبدأ تحضيراته في بنغازي

برنامج «Wsport»: الأهلي طرابلس يبدأ تحضيراته في بنغازي
«نسخة إلى الرأي العام»: أزمة نسبة الرسوب بالرياضيات واللغات: كفاءة المعلم أم جودة المنهج؟

«نسخة إلى الرأي العام»: أزمة نسبة الرسوب بالرياضيات واللغات: كفاءة المعلم أم ...
موسكو: نحتاج إلى فندق موقت لاستئناف عمل السفارة في طرابلس

موسكو: نحتاج إلى فندق موقت لاستئناف عمل السفارة في طرابلس
تركيا تبدأ قريبا دفع 25% من ثمن الغاز الروسي بالروبل

تركيا تبدأ قريبا دفع 25% من ثمن الغاز الروسي بالروبل
احتياطات الوقود الأحفوري تحوي 3.5 تريليون طن ثاني أكسيد الكربون

احتياطات الوقود الأحفوري تحوي 3.5 تريليون طن ثاني أكسيد الكربون
العائلة المالكة البريطانية تستعرض مشاهد من حياة إليزابيث قبل ساعات من تشييعها

العائلة المالكة البريطانية تستعرض مشاهد من حياة إليزابيث قبل ساعات من تشييعها
كاركاتير حليم - الاحتباس الحراري

كاركاتير حليم - الاحتباس الحراري
قائد مجموعة تشادية متمردة يدعو لإعادة آلاف الشباب من ليبيا

قائد مجموعة تشادية متمردة يدعو لإعادة آلاف الشباب من ليبيا
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
«تحقيق أممي»: فنزويلا تقمع المعارضة بارتكاب جرائم ضد الإنسانية
«تحقيق أممي»: فنزويلا تقمع المعارضة بارتكاب جرائم ضد الإنسانية
الجوع ينهش أطفال الصومال.. 730 توفوا في مراكز تغذية خلال 6 أشهر
الجوع ينهش أطفال الصومال.. 730 توفوا في مراكز تغذية خلال 6 أشهر
الأمم المتحدة تندد برد إيران «العنيف» على المحتجين بعد وفاة مهسا أميني
الأمم المتحدة تندد برد إيران «العنيف» على المحتجين بعد وفاة مهسا ...
ثلاثة قتلى في تظاهرات بإيران احتجاجا على وفاة الشابة مهسا أميني
ثلاثة قتلى في تظاهرات بإيران احتجاجا على وفاة الشابة مهسا أميني
إردوغان يدعو إلى مخرج «مشرف» للجانبين في النزاع بين أوكرانيا وروسيا
إردوغان يدعو إلى مخرج «مشرف» للجانبين في النزاع بين أوكرانيا ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
ماكرون: من يريد أن تكون تركيا القوة الوحيدة التي تواصل الحديث مع روسيا؟
ماكرون: من يريد أن تكون تركيا القوة الوحيدة التي تواصل ......
10 قتلى جراء هجمات بالسكين في كندا
10 قتلى جراء هجمات بالسكين في كندا...
فرار الآلاف من منطقة خاركيف الأوكرانية إلى روسيا خلال 24 ساعة
فرار الآلاف من منطقة خاركيف الأوكرانية إلى روسيا خلال 24 ......
توقيف ثاني المشتبه بتنفيذهما هجمات بالسكاكين في كندا
توقيف ثاني المشتبه بتنفيذهما هجمات بالسكاكين في كندا...
وفاة ميخائيل غورباتشوف آخر زعيم سوفياتي
وفاة ميخائيل غورباتشوف آخر زعيم سوفياتي...
المزيد
جيك ساليفان: واشنطن لن تعترف «مطلقًا» بضم روسيا أراضي أوكرانية
جيك ساليفان: واشنطن لن تعترف «مطلقًا» بضم روسيا أراضي ......
الناتو: الاستفتاء الروسي المقرر في أوكرانيا «تصعيد إضافي» للحرب
الناتو: الاستفتاء الروسي المقرر في أوكرانيا «تصعيد إضافي» ......
روسيا تبلغ فرنسا بأن إرسال أسلحة إلى أوكرانيا «غير مقبول»
روسيا تبلغ فرنسا بأن إرسال أسلحة إلى أوكرانيا «غير مقبول»...
إردوغان يدعو إلى مخرج «مشرف» للجانبين في النزاع بين أوكرانيا وروسيا
إردوغان يدعو إلى مخرج «مشرف» للجانبين في النزاع بين أوكرانيا......
ثلاثة قتلى في تظاهرات بإيران احتجاجا على وفاة الشابة مهسا أميني
ثلاثة قتلى في تظاهرات بإيران احتجاجا على وفاة الشابة مهسا ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط