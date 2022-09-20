جيك ساليفان: واشنطن لن تعترف «مطلقًا» بضم روسيا أراضي أوكرانية

القاهرة - بوابة الوسط

نددت الولايات المتحدة بعمليات الاستفتاء التي تعتزم روسيا إجراءها لضم مناطق أوكرانية واعتبرتها خطوات «زائفة»، مؤكدة أنها لن تعترف بالنتائج.

وقال مستشار البيت الأبيض لشؤون الأمن الأمن القومي جيك ساليفان إن «تلك الاستفتاءات إهانة لمبادئ السيادة ووحدة الأراضي». وأضاف «إذا حدث ذلك، فإن الولايات المتحدة لن تعترف مطلقًا بمطالبات روسيا بأي أجزاء من أوكرانيا تقول إنها ضمتها»، بحسب «فرانس برس».

استفتاءات عاجلة بشأن الانضمام إلى روسيا

وأعلنت السلطات التي عينتها موسكو في عدة مناطق في أوكرانيا الثلاثاء إجراء استفتاءات عاجلة بشأن الانضمام إلى روسيا بدءًا من 23 ولغاية 27 سبتمبر، في خضم هجوم أوكراني مضاد فيما توعدت الرئاسة الأوكرانية من جانبها «بالقضاء» على التهديد الروسي.

أعلنت عن تنظيم الاستفتاء السلطات الانفصالية في منطقتي لوغانسك ودونيتسك وكذلك في خيرسون التي احتلها الجيش الروسي في جنوب أوكرانيا وفي منطقة زابوريجيا وفيها أكبر محطة نووية في أوروبا.

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وستُجرى هذه الاستفتاءات مع دخول الحرب في أوكرانيا شهرها الثامن في حين تتعرض كل هذه المناطق للقصف وتدور فيها معارك. ويجري الإعداد منذ شهور لهذه الاستفتاءات، على غرار الاستفتاء الذي أضفى الطابع الرسمي على ضم شبه جزيرة القرم الأوكرانية من قبل روسيا في العام 2014 الأمر الذي ندد به المجتمع الدولي.

يوم الوحدة الوطنية الروسي

ويبدو أنه جرى تقديم موعدها إثر الهجوم الأوكراني المضاد الذي اضطر الجيش الروسي على التراجع إلى الشمال الشرقي من البلاد.

في الواقع، كان حزب روسيا الموحدة بزعامة الرئيس فلاديمير بوتين يستهدف تنظيمها في 4 نوفمبر، بمناسبة يوم الوحدة الوطنية الذي يحيي ذكرى ثورة شعبية في القرن السابع عشر ضد القوات البولندية في موسكو.

وكان رئيس «برلمان» لوغانسك دينيس ميروشنيشنكو أول من أعلن أن الاستفتاء سيجري على مدى أربعة أيام اعتبارًا من الجمعة.

«أوكرانيا ستتكفل بتسوية المسألة الروسية»

ونقل عنه موقع لوغانسك الإخباري الرسمي أن «مجلس الأمة قرر تحديد مواعيد التصويت على الاستفتاء من 23 إلى 27 سبتمبر 2022». على الإثر، أعلنت وكالة أنباء دونيتسك الرسمية عن مواعيد مماثلة، تلاها رئيس إدارة الاحتلال في خيرسون، فلاديمير سالدو.

بعد الظهر، قال يفغيني باليتسكي، رئيس الإدارة الروسية في زابوريجيا على تلغرام «لقد وقعت اليوم على أمر بإجراء استفتاء على الولاء الترابي للمنطقة».

وردت كييف على لسان رئيس الإدارة الرئاسية الأوكرانية أندريه يرماك بأن «أوكرانيا ستتكفل بتسوية المسألة الروسية. لا يمكن القضاء على التهديد إلا بالقوة»، وندد بما وصفه بأنه «ابتزاز» من جانب موسكو بدافع «الخوف من الهزيمة».

وأكد وزير الخارجية دميترو كوليبا أن أوكرانيا «ستواصل تحرير أراضيها بغض النظر عما تعلنه روسيا». يأتي الإعلان عن الاستفتاء في الوقت الذي منيت فيه روسيا بانتكاسات مع اضطرارها للانسحاب من منطقة خاركيف في شمال شرق أوكرانيا في مواجهة اختراق قوات كييف بفضل إمدادات السلاح والمعدات العسكرية الغربية.