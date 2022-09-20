Atwasat

روسيا تبلغ فرنسا بأن إرسال أسلحة إلى أوكرانيا «غير مقبول»

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 20 سبتمبر 2022, 06:47 مساء
روسيا تبلغ فرنسا بأن إرسال أسلحة إلى أوكرانيا «غير مقبول»
عناصر انفصالية في دونباس. (الإنترنت)
alwasat radio

حذر نائب وزير الخارجية الروسي، الكسندر غريشكو، خلال لقاء الثلاثاء مع السفير الفرنسي لدى موسكو بيير ليفي باريس من إرسال أسلحة الى أوكرانيا، معتبرًا أن ذلك «غير مقبول».

وقالت الخارجية الروسية في بيان إن «تركيز الانتباه كان على عدم مقبولية إرسال مزيد من الأسلحة الغربية الى أوكرانيا، بما في ذلك الأسلحة الفرنسية، وهي أسلحة يستخدمها نظام كييف لقصف منشآت مدنية وبنى تحتية»، بحسب «فرانس برس».

وفي سياق ميداني، أعلن رئيس سلطات منطقة خيرسون الموالي لروسيا، فلاديمير سالدو، تنظيم استفتاء حول الانضمام إلى موسكو من 23 وحتى 27 سبتمبر .

وقال سالدو، على تلغرام «أبلغكم بأنه وفقا للمرسوم، سينظم الاستفتاء من 23 سبتمبر 2022 وحتى 27 منه»، وذلك بعيد إعلان الأراضي الانفصالية الموالية لروسيا في منطقة دونباس، أنها ستنظم استفتاء مماثلا في الفترة نفسها.

استفتاءات حول الانضمام إلى روسيا
وتعتزم الأراضي الانفصالية الموالية لروسيا في منطقة دونباس في شرق أوكرانيا، تنظيم استفتاءات حول الانضمام إلى روسيا بين 23 و27 سبتمبر، وفق ما أفادت الثلاثاء سلطاتهما ووكالات أنباء رسمية.

ستنظم هذه الاستفتاءات في منطقتي دونيتسك ولوغانسك، اللتين اعترف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باستقلالهما، قبيل إطلاق هجومه على أوكرانيا، نهاية فبراير الماضي، وسيشكل انضمام هاتين المنطقتين إلى روسيا تصعيدا كبيرا في النزاع.

- استفتاء في دونباس الأوكرانية بشأن الانضمام لروسيا من 23 لـ27 سبتمبر
- إردوغان يدعو لإنهاء الحرب في أوكرانيا «في أسرع وقت ممكن».
-  ماكرون: من يريد أن تكون تركيا القوة الوحيدة التي تواصل الحديث مع روسيا؟

إيجاد مخرج «مشرف» للحرب في أوكرانيا
دعا الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، الثلاثاء، أمام الأمم المتحدة إلى إيجاد مخرج «مشرف» للحرب في أوكرانيا. وقال من على منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك «معًا علينا إيجاد حل دبلوماسي مقبول سيسمح للجانبين بالخروج من الأزمة بشكل مشرف».

أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مساء الإثنين، في حديث مع التلفزيون الأميركي «بي بي إس»، أن روسيا وأوكرانيا اتفقتا على «تبادل 200 أسير».

تبادل 200 أسير إثر اتفاق بين الطرفين
وقال أردوغان «سيجري قريبًا تبادل 200 أسير إثر اتفاق بين الطرفين»، معتبرًا أن ذلك يشكل تقدمًا «كبيرًا» في هذا الملف، بحسب وكالة «فرانس برس».

ولم يعط الرئيس التركي، تفاصيل أخرى حول هذا الاتفاق، ولا حول الأشخاص المعنيين، سواء كانوا مدنيين أو عسكريين، خلال هذه المقابلة التي أجريت باللغة التركية

وأضاف أردوغان الذي التقى الرئيس الروسي الأسبوع الماضي، في سمرقند (أوزبكستان)، إن فلاديمير بوتين «يريد إنهاء هذه الحرب في أسرع وقت ممكن».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الاتحاد الأوروبي يستبعد روسيا من تصفيات يورو 2024

الاتحاد الأوروبي يستبعد روسيا من تصفيات يورو 2024
الأهلي بنغازي يضم العمامي رسميا لمدة موسم واحد

الأهلي بنغازي يضم العمامي رسميا لمدة موسم واحد
«مستوى قياسي».. الصين تنفق 8.3 مليار دولار على ​استيراد الطاقة الروسية في أغسطس

«مستوى قياسي».. الصين تنفق 8.3 مليار دولار على ​استيراد الطاقة الروسية في أغسطس
إيلون ماسك يسعى لإدخال إنترنت الأقمار الصناعية إلى إيران

إيلون ماسك يسعى لإدخال إنترنت الأقمار الصناعية إلى إيران
الخميس.. قراءة في التجربة الشعرية لنصر الدين القاضي بـ«دار الفقيه»

الخميس.. قراءة في التجربة الشعرية لنصر الدين القاضي بـ«دار الفقيه»
العراق.. نهر دجلة يصارع الموت «عطشا»

العراق.. نهر دجلة يصارع الموت «عطشا»
اكتشاف تابوت أحد كبار رجال «دولة رمسيس الثاني»

اكتشاف تابوت أحد كبار رجال «دولة رمسيس الثاني»
دفن الملكة إليزابيث الثانية في ويندسور

دفن الملكة إليزابيث الثانية في ويندسور
شاهد في «وسط الخبر»: ليبيا بين القاهرة وأنقرة.. هل تتطابق الحسابات؟

شاهد في «وسط الخبر»: ليبيا بين القاهرة وأنقرة.. هل تتطابق الحسابات؟
«بوابة الوسط» تستعرض تفاصيل بيان اتحاد الكرة الليبي بشأن تفقد الملاعب

«بوابة الوسط» تستعرض تفاصيل بيان اتحاد الكرة الليبي بشأن تفقد الملاعب
برنامج «Wsport»: الأهلي طرابلس يبدأ تحضيراته في بنغازي

برنامج «Wsport»: الأهلي طرابلس يبدأ تحضيراته في بنغازي
«نسخة إلى الرأي العام»: أزمة نسبة الرسوب بالرياضيات واللغات: كفاءة المعلم أم جودة المنهج؟

«نسخة إلى الرأي العام»: أزمة نسبة الرسوب بالرياضيات واللغات: كفاءة المعلم أم ...
موسكو: نحتاج إلى فندق موقت لاستئناف عمل السفارة في طرابلس

موسكو: نحتاج إلى فندق موقت لاستئناف عمل السفارة في طرابلس
تركيا تبدأ قريبا دفع 25% من ثمن الغاز الروسي بالروبل

تركيا تبدأ قريبا دفع 25% من ثمن الغاز الروسي بالروبل
احتياطات الوقود الأحفوري تحوي 3.5 تريليون طن ثاني أكسيد الكربون

احتياطات الوقود الأحفوري تحوي 3.5 تريليون طن ثاني أكسيد الكربون
العائلة المالكة البريطانية تستعرض مشاهد من حياة إليزابيث قبل ساعات من تشييعها

العائلة المالكة البريطانية تستعرض مشاهد من حياة إليزابيث قبل ساعات من تشييعها
كاركاتير حليم - الاحتباس الحراري

كاركاتير حليم - الاحتباس الحراري
قائد مجموعة تشادية متمردة يدعو لإعادة آلاف الشباب من ليبيا

قائد مجموعة تشادية متمردة يدعو لإعادة آلاف الشباب من ليبيا
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
«تحقيق أممي»: فنزويلا تقمع المعارضة بارتكاب جرائم ضد الإنسانية
«تحقيق أممي»: فنزويلا تقمع المعارضة بارتكاب جرائم ضد الإنسانية
الجوع ينهش أطفال الصومال.. 730 توفوا في مراكز تغذية خلال 6 أشهر
الجوع ينهش أطفال الصومال.. 730 توفوا في مراكز تغذية خلال 6 أشهر
الأمم المتحدة تندد برد إيران «العنيف» على المحتجين بعد وفاة مهسا أميني
الأمم المتحدة تندد برد إيران «العنيف» على المحتجين بعد وفاة مهسا ...
ثلاثة قتلى في تظاهرات بإيران احتجاجا على وفاة الشابة مهسا أميني
ثلاثة قتلى في تظاهرات بإيران احتجاجا على وفاة الشابة مهسا أميني
إردوغان يدعو إلى مخرج «مشرف» للجانبين في النزاع بين أوكرانيا وروسيا
إردوغان يدعو إلى مخرج «مشرف» للجانبين في النزاع بين أوكرانيا ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
ماكرون: من يريد أن تكون تركيا القوة الوحيدة التي تواصل الحديث مع روسيا؟
ماكرون: من يريد أن تكون تركيا القوة الوحيدة التي تواصل ......
10 قتلى جراء هجمات بالسكين في كندا
10 قتلى جراء هجمات بالسكين في كندا...
فرار الآلاف من منطقة خاركيف الأوكرانية إلى روسيا خلال 24 ساعة
فرار الآلاف من منطقة خاركيف الأوكرانية إلى روسيا خلال 24 ......
توقيف ثاني المشتبه بتنفيذهما هجمات بالسكاكين في كندا
توقيف ثاني المشتبه بتنفيذهما هجمات بالسكاكين في كندا...
وفاة ميخائيل غورباتشوف آخر زعيم سوفياتي
وفاة ميخائيل غورباتشوف آخر زعيم سوفياتي...
المزيد
جيك ساليفان: واشنطن لن تعترف «مطلقًا» بضم روسيا أراضي أوكرانية
جيك ساليفان: واشنطن لن تعترف «مطلقًا» بضم روسيا أراضي ......
الناتو: الاستفتاء الروسي المقرر في أوكرانيا «تصعيد إضافي» للحرب
الناتو: الاستفتاء الروسي المقرر في أوكرانيا «تصعيد إضافي» ......
روسيا تبلغ فرنسا بأن إرسال أسلحة إلى أوكرانيا «غير مقبول»
روسيا تبلغ فرنسا بأن إرسال أسلحة إلى أوكرانيا «غير مقبول»...
إردوغان يدعو إلى مخرج «مشرف» للجانبين في النزاع بين أوكرانيا وروسيا
إردوغان يدعو إلى مخرج «مشرف» للجانبين في النزاع بين أوكرانيا......
ثلاثة قتلى في تظاهرات بإيران احتجاجا على وفاة الشابة مهسا أميني
ثلاثة قتلى في تظاهرات بإيران احتجاجا على وفاة الشابة مهسا ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط