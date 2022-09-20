روسيا تبلغ فرنسا بأن إرسال أسلحة إلى أوكرانيا «غير مقبول»

القاهرة - بوابة الوسط

حذر نائب وزير الخارجية الروسي، الكسندر غريشكو، خلال لقاء الثلاثاء مع السفير الفرنسي لدى موسكو بيير ليفي باريس من إرسال أسلحة الى أوكرانيا، معتبرًا أن ذلك «غير مقبول».

وقالت الخارجية الروسية في بيان إن «تركيز الانتباه كان على عدم مقبولية إرسال مزيد من الأسلحة الغربية الى أوكرانيا، بما في ذلك الأسلحة الفرنسية، وهي أسلحة يستخدمها نظام كييف لقصف منشآت مدنية وبنى تحتية»، بحسب «فرانس برس».

وفي سياق ميداني، أعلن رئيس سلطات منطقة خيرسون الموالي لروسيا، فلاديمير سالدو، تنظيم استفتاء حول الانضمام إلى موسكو من 23 وحتى 27 سبتمبر .

وقال سالدو، على تلغرام «أبلغكم بأنه وفقا للمرسوم، سينظم الاستفتاء من 23 سبتمبر 2022 وحتى 27 منه»، وذلك بعيد إعلان الأراضي الانفصالية الموالية لروسيا في منطقة دونباس، أنها ستنظم استفتاء مماثلا في الفترة نفسها.

استفتاءات حول الانضمام إلى روسيا

وتعتزم الأراضي الانفصالية الموالية لروسيا في منطقة دونباس في شرق أوكرانيا، تنظيم استفتاءات حول الانضمام إلى روسيا بين 23 و27 سبتمبر، وفق ما أفادت الثلاثاء سلطاتهما ووكالات أنباء رسمية.

ستنظم هذه الاستفتاءات في منطقتي دونيتسك ولوغانسك، اللتين اعترف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باستقلالهما، قبيل إطلاق هجومه على أوكرانيا، نهاية فبراير الماضي، وسيشكل انضمام هاتين المنطقتين إلى روسيا تصعيدا كبيرا في النزاع.

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إيجاد مخرج «مشرف» للحرب في أوكرانيا

دعا الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، الثلاثاء، أمام الأمم المتحدة إلى إيجاد مخرج «مشرف» للحرب في أوكرانيا. وقال من على منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك «معًا علينا إيجاد حل دبلوماسي مقبول سيسمح للجانبين بالخروج من الأزمة بشكل مشرف».

أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مساء الإثنين، في حديث مع التلفزيون الأميركي «بي بي إس»، أن روسيا وأوكرانيا اتفقتا على «تبادل 200 أسير».

تبادل 200 أسير إثر اتفاق بين الطرفين

وقال أردوغان «سيجري قريبًا تبادل 200 أسير إثر اتفاق بين الطرفين»، معتبرًا أن ذلك يشكل تقدمًا «كبيرًا» في هذا الملف، بحسب وكالة «فرانس برس».

ولم يعط الرئيس التركي، تفاصيل أخرى حول هذا الاتفاق، ولا حول الأشخاص المعنيين، سواء كانوا مدنيين أو عسكريين، خلال هذه المقابلة التي أجريت باللغة التركية

وأضاف أردوغان الذي التقى الرئيس الروسي الأسبوع الماضي، في سمرقند (أوزبكستان)، إن فلاديمير بوتين «يريد إنهاء هذه الحرب في أسرع وقت ممكن».