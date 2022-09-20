Atwasat

إردوغان يدعو إلى مخرج «مشرف» للجانبين في النزاع بين أوكرانيا وروسيا

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 20 سبتمبر 2022, 06:02 مساء
إردوغان يدعو إلى مخرج «مشرف» للجانبين في النزاع بين أوكرانيا وروسيا
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان. (الإنترنت)
alwasat radio

دعا الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، الثلاثاء، أمام الأمم المتحدة إلى إيجاد مخرج «مشرف» للحرب في أوكرانيا.

وقال من على منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك «معًا علينا إيجاد حل دبلوماسي مقبول سيسمح للجانبين بالخروج من الأزمة بشكل مشرف»، بحسب «فرانس برس».

أعلن الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، مساء الإثنين، في حديث مع التلفزيون الأميركي «بي بي إس»، أن روسيا وأوكرانيا اتفقتا على «تبادل 200 أسير».

تبادل 200 أسير إثر اتفاق بين الطرفين
وقال إردوغان «سيجري قريبًا تبادل 200 أسير إثر اتفاق بين الطرفين»، معتبرًا أن ذلك يشكل تقدمًا «كبيرًا» في هذا الملف، بحسب وكالة «فرانس برس».

ولم يعط الرئيس التركي، تفاصيل أخرى حول هذا الاتفاق، ولا حول الأشخاص المعنيين، سواء كانوا مدنيين أو عسكريين، خلال هذه المقابلة التي أجريت باللغة التركية

- إردوغان يدعو لإنهاء الحرب في أوكرانيا «في أسرع وقت ممكن».
-  ماكرون: من يريد أن تكون تركيا القوة الوحيدة التي تواصل الحديث مع روسيا؟

وأضاف إردوغان الذي التقى الرئيس الروسي الأسبوع الماضي، في سمرقند (أوزبكستان)، إن فلاديمير بوتين «يريد إنهاء هذه الحرب في أسرع وقت ممكن».

«يجب التوصل إلى اتفاق يرضي الجميع»
ولطالما عرض الرئيس التركي، الذي تمكن من الحفاظ على علاقاته مع موسكو وكييف منذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير، وساطته في هذا النزاع، وكرر القول إنه «يجب التوصل إلى اتفاق يرضي الجميع»، لكنه يرى أن من أجل التوصل لأي اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا، سيكون من الضروري إعادة الأراضي التي سيطرت عليها روسيا في أوكرانيا، مضيفا «هذا ما هو متوقع ويؤمل به»، وأكد أنه يعمل على هذا الأمر شخصيا مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس.

وذكر إردوغان بأن أنقرة طالبت باستمرار بإعادة شبه جزيرة القرم (جنوب) إلى أوكرانيا منذ احتلالها من قبل روسيا العام 2014، معربا عن قلقه بشكل خاص على مصير الأقلية التتارية الناطقة باللغة التركية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الاتحاد الأوروبي يستبعد روسيا من تصفيات يورو 2024

الاتحاد الأوروبي يستبعد روسيا من تصفيات يورو 2024
الأهلي بنغازي يضم العمامي رسميا لمدة موسم واحد

الأهلي بنغازي يضم العمامي رسميا لمدة موسم واحد
«مستوى قياسي».. الصين تنفق 8.3 مليار دولار على ​استيراد الطاقة الروسية في أغسطس

«مستوى قياسي».. الصين تنفق 8.3 مليار دولار على ​استيراد الطاقة الروسية في أغسطس
إيلون ماسك يسعى لإدخال إنترنت الأقمار الصناعية إلى إيران

إيلون ماسك يسعى لإدخال إنترنت الأقمار الصناعية إلى إيران
الخميس.. قراءة في التجربة الشعرية لنصر الدين القاضي بـ«دار الفقيه»

الخميس.. قراءة في التجربة الشعرية لنصر الدين القاضي بـ«دار الفقيه»
العراق.. نهر دجلة يصارع الموت «عطشا»

العراق.. نهر دجلة يصارع الموت «عطشا»
اكتشاف تابوت أحد كبار رجال «دولة رمسيس الثاني»

اكتشاف تابوت أحد كبار رجال «دولة رمسيس الثاني»
دفن الملكة إليزابيث الثانية في ويندسور

دفن الملكة إليزابيث الثانية في ويندسور
شاهد في «وسط الخبر»: ليبيا بين القاهرة وأنقرة.. هل تتطابق الحسابات؟

شاهد في «وسط الخبر»: ليبيا بين القاهرة وأنقرة.. هل تتطابق الحسابات؟
«بوابة الوسط» تستعرض تفاصيل بيان اتحاد الكرة الليبي بشأن تفقد الملاعب

«بوابة الوسط» تستعرض تفاصيل بيان اتحاد الكرة الليبي بشأن تفقد الملاعب
برنامج «Wsport»: الأهلي طرابلس يبدأ تحضيراته في بنغازي

برنامج «Wsport»: الأهلي طرابلس يبدأ تحضيراته في بنغازي
«نسخة إلى الرأي العام»: أزمة نسبة الرسوب بالرياضيات واللغات: كفاءة المعلم أم جودة المنهج؟

«نسخة إلى الرأي العام»: أزمة نسبة الرسوب بالرياضيات واللغات: كفاءة المعلم أم ...
موسكو: نحتاج إلى فندق موقت لاستئناف عمل السفارة في طرابلس

موسكو: نحتاج إلى فندق موقت لاستئناف عمل السفارة في طرابلس
تركيا تبدأ قريبا دفع 25% من ثمن الغاز الروسي بالروبل

تركيا تبدأ قريبا دفع 25% من ثمن الغاز الروسي بالروبل
احتياطات الوقود الأحفوري تحوي 3.5 تريليون طن ثاني أكسيد الكربون

احتياطات الوقود الأحفوري تحوي 3.5 تريليون طن ثاني أكسيد الكربون
العائلة المالكة البريطانية تستعرض مشاهد من حياة إليزابيث قبل ساعات من تشييعها

العائلة المالكة البريطانية تستعرض مشاهد من حياة إليزابيث قبل ساعات من تشييعها
كاركاتير حليم - الاحتباس الحراري

كاركاتير حليم - الاحتباس الحراري
قائد مجموعة تشادية متمردة يدعو لإعادة آلاف الشباب من ليبيا

قائد مجموعة تشادية متمردة يدعو لإعادة آلاف الشباب من ليبيا
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
«تحقيق أممي»: فنزويلا تقمع المعارضة بارتكاب جرائم ضد الإنسانية
«تحقيق أممي»: فنزويلا تقمع المعارضة بارتكاب جرائم ضد الإنسانية
الجوع ينهش أطفال الصومال.. 730 توفوا في مراكز تغذية خلال 6 أشهر
الجوع ينهش أطفال الصومال.. 730 توفوا في مراكز تغذية خلال 6 أشهر
الأمم المتحدة تندد برد إيران «العنيف» على المحتجين بعد وفاة مهسا أميني
الأمم المتحدة تندد برد إيران «العنيف» على المحتجين بعد وفاة مهسا ...
ثلاثة قتلى في تظاهرات بإيران احتجاجا على وفاة الشابة مهسا أميني
ثلاثة قتلى في تظاهرات بإيران احتجاجا على وفاة الشابة مهسا أميني
إردوغان يدعو إلى مخرج «مشرف» للجانبين في النزاع بين أوكرانيا وروسيا
إردوغان يدعو إلى مخرج «مشرف» للجانبين في النزاع بين أوكرانيا ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
ماكرون: من يريد أن تكون تركيا القوة الوحيدة التي تواصل الحديث مع روسيا؟
ماكرون: من يريد أن تكون تركيا القوة الوحيدة التي تواصل ......
10 قتلى جراء هجمات بالسكين في كندا
10 قتلى جراء هجمات بالسكين في كندا...
فرار الآلاف من منطقة خاركيف الأوكرانية إلى روسيا خلال 24 ساعة
فرار الآلاف من منطقة خاركيف الأوكرانية إلى روسيا خلال 24 ......
توقيف ثاني المشتبه بتنفيذهما هجمات بالسكاكين في كندا
توقيف ثاني المشتبه بتنفيذهما هجمات بالسكاكين في كندا...
وفاة ميخائيل غورباتشوف آخر زعيم سوفياتي
وفاة ميخائيل غورباتشوف آخر زعيم سوفياتي...
المزيد
جيك ساليفان: واشنطن لن تعترف «مطلقًا» بضم روسيا أراضي أوكرانية
جيك ساليفان: واشنطن لن تعترف «مطلقًا» بضم روسيا أراضي ......
الناتو: الاستفتاء الروسي المقرر في أوكرانيا «تصعيد إضافي» للحرب
الناتو: الاستفتاء الروسي المقرر في أوكرانيا «تصعيد إضافي» ......
روسيا تبلغ فرنسا بأن إرسال أسلحة إلى أوكرانيا «غير مقبول»
روسيا تبلغ فرنسا بأن إرسال أسلحة إلى أوكرانيا «غير مقبول»...
إردوغان يدعو إلى مخرج «مشرف» للجانبين في النزاع بين أوكرانيا وروسيا
إردوغان يدعو إلى مخرج «مشرف» للجانبين في النزاع بين أوكرانيا......
ثلاثة قتلى في تظاهرات بإيران احتجاجا على وفاة الشابة مهسا أميني
ثلاثة قتلى في تظاهرات بإيران احتجاجا على وفاة الشابة مهسا ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط