ثلاثة قتلى في تظاهرات بإيران احتجاجا على وفاة الشابة مهسا أميني

القاهرة - بوابة الوسط

قُتل ثلاثة أشخاص خلال تظاهرات خرجت في محافظة كردستان الإيرانية احتجاجًا على وفاة الشابة مهسا أميني بعد توقيفها من جانب شرطة الأخلاق، على ما أعلن المحافظ الثلاثاء.

ونقلت وكالة فارس عن المحافظ إسماعيل زاري كوشا قوله إن «الثلاثة قتلوا في ظروف مشبوهة» في إطار «مخطط للعدو» من دون تحديد تاريخ الوفيات، وفق «فرانس برس».

حملة أمنية «قاتلة» في إيران ضد متظاهرين

أعربت الأمم المتحدة ومجموعات حقوقية عن قلقها الثلاثاء حيال ما وصفه ناشطون بحملة أمنية «قاتلة» في إيران ضد متظاهرين خرجوا احتجاجا على وفاة شابة بعد توقيفها على أيدي «شرطة الأخلاق» في طهران.

وتوفيت مهسا أميني (22 عاما) الجمعة بعد ثلاثة أيام من نقلها بشكل طارئ إلى المستشفى بعدما أوقفتها الشرطة الإيرانية المسؤولة عن التحقق من تطبيق قواعد اللباس الإسلامي ومنها إلزامية وضع الحجاب.

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وذكر ناشطون أنها تعرّضت إلى ضربة على الرأس أثناء احتجازها، وهو أمر لم تؤكده السلطات الإيرانية حتى الآن، وقد فتحت تحقيقا بشأن الحادثة.

وخرجت احتجاجات في طهران ردا علة وفاة الشابة، ووقعت صدامات كان الأعنف بينها في محافظة كردستان التي تتحدّر منها أميني، بينما ذكرت الناطقة باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان رافينا شامدساني، أن خمسة أشخاص قتلوا حتى الآن في الحملة الأمنية التي استهدفت المحتجين.

السلطات تستخدم الغاز المسيل للدموع

وأفادت مجموعات حقوقية عن إصابة وتوقيف عشرات المتظاهرين. وقالت منظمة «هيومن رايتس ووتش» إن شهادات شهود وتسجيلات مصورة تداولتها وسائل التواصل الاجتماعي «تشير إلى أن السلطات تستخدم الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين واستخدمت على ما يبدو عنفا قاتلا في محافظة كردستان».

وأكدت الباحثة البارزة المتخصصة بالشأن الإيراني لدى «هيومن رايتس ووتش» تارا سبهري فار أن «القمع باستخدام الغاز المسيل للدموع والقوة القاتلة ضد المتظاهرين الذين يطالبون بمحاسبة المسؤولين عن وفاة المرأة أثناء احتجازها لدى الشرطة يعزز طبيعة الانتهاكات الحقوقية للحكومة والإفلات من العقاب».

في جنيف، أفادت الأمم المتحدة بأن المفوّضة السامية لحقوق الإنسان بالإنابة ندى الناشف أعربت عن قلقها حيال وفاة أميني و«ردّ قوات الأمن العنيف على المتظاهرين». ولفتت إلى وجوب فتح تحقيق مستقل في «وفاة مهسا أميني المأساوية وفي الاتهامات بالتعذيب وسوء المعاملة».