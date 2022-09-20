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خيرسون تنظم استفتاء للانضمام لروسيا من 23 لـ27 سبتمبر

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 20 سبتمبر 2022, 02:59 مساء
خيرسون تنظم استفتاء للانضمام لروسيا من 23 لـ27 سبتمبر
منطقة خريسون على الخريطة. (الإنترنت)
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أعلن رئيس سلطات منطقة خيرسون الموالي لروسيا، فلاديمير سالدو، تنظيم استفتاء حول الانضمام إلى موسكو من 23 وحتى 27 سبتمبر .

وقال سالدو، على تلغرام «أبلغكم بأنه وفقا للمرسوم، سينظم الاستفتاء من 23 سبتمبر 2022 وحتى 27 منه»، وذلك بعيد إعلان الأراضي الانفصالية الموالية لروسيا في منطقة دونباس، أنها ستنظم استفتاء مماثلا في الفترة نفسها، وفق وكالة «فرانس برس».

استفتاءات حول الانضمام إلى روسيا
وتعتزم الأراضي الانفصالية الموالية لروسيا في منطقة دونباس في شرق أوكرانيا، تنظيم استفتاءات حول الانضمام إلى روسيا بين 23 و27 سبتمبر، وفق ما أفادت الثلاثاء سلطاتهما ووكالات أنباء رسمية.

- استفتاء في دونباس الأوكرانية بشأن الانضمام لروسيا من 23 لـ27 سبتمبر

ستنظم هذه الاستفتاءات في منطقتي دونيتسك ولوغانسك، اللتين اعترف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باستقلالهما، قبيل إطلاق هجومه على أوكرانيا، نهاية فبراير الماضي، وسيشكل انضمام هاتين المنطقتين إلى روسيا تصعيدا كبيرا في النزاع.

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