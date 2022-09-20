كييف تتعهد بـ«القضاء» على «التهديد» الروسي بعد الإعلان عن استفتاءات في دونباس

القاهرة - بوابة الوسط

تعهدت كييف، الثلاثاء، بـ«القضاء» على «التهديد» الروسي، بعد الإعلان عن استفتاءات ستنظم حول ضم موسكو الأراضي الانفصالية الموالية لها في دونيتسك ولوغانسك في شرق أوكرانيا.

وجاء في تعليق على تلغرام، لمدير مكتب الرئاسة الأوكرانية أندري يرماك أن «أوكرانيا ستسوي القضية الروسية.. لا يمكن القضاء على التهديد إلا بالقوة»، منددا بـ«ابتزاز» من جانب موسكو مدفوع بـ«الخوف من الهزيمة»، وفق وكالة «فرانس برس».

استفتاءات حول الانضمام إلى روسيا

وتعتزم الأراضي الانفصالية الموالية لروسيا في منطقة دونباس في شرق أوكرانيا، تنظيم استفتاءات حول الانضمام إلى روسيا بين 23 و27 سبتمبر، وفق ما أفادت الثلاثاء سلطاتهما ووكالات أنباء رسمية.

- استفتاء في دونباس الأوكرانية بشأن الانضمام لروسيا من 23 لـ27 سبتمبر

وستنظم هذه الاستفتاءات في منطقتي دونيتسك ولوغانسك، اللتين اعترف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باستقلالهما، قبيل إطلاق هجومه على أوكرانيا، نهاية فبراير الماضي، وسيشكل انضمام هاتين المنطقتين إلى روسيا تصعيدا كبيرا في النزاع، بحسب وكالة «فرانس برس».