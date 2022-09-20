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أمراض معدية بسبب الفيضانات تودي بحياة 9 أشخاص في باكستان

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 20 سبتمبر 2022, 03:26 مساء
أمراض معدية بسبب الفيضانات تودي بحياة 9 أشخاص في باكستان
نساء نازحات يحملن أوعية مياه فيما يستحم الأطفال وسط مياه الفيضانات في سهوان بباكستان, 16 سبتمبر 2022, (رويترز)
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أظهرت بيانات حكومية، أن تسعة على الأقل لقوا حتفهم أمس الإثنين، بسبب أمراض مُعدية تنقلها المياه أصابت عشرات الألوف في باكستان التي اجتاحتها الفيضانات، مما زاد عدد المتوفين بسببها إلى 318.

وقالت وكالة إدارة الكوارث في البلاد، إن حصيلة ضحايا الفيضانات بلغت 1559 بينهم 551 طفلا و318 امرأة، وهذا الرقم لا يشمل الوفيات الناجمة عن الأمراض، وفق وكالة «رويترز».

ومع بدء انحسار مياه الفيضانات، التي يقول مسؤولون إنها قد تستغرق من شهرين إلى ستة أشهر في المناطق المختلفة، تسببت المياه الراكدة في انتشار أمراض مثل الملاريا وحمى الضنك والإسهال ومشاكل جلدية، لا سيما في إقليم السند جنوب البلاد.

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قالت حكومة الإقليم في تقرير اليوم الثلاثاء، إن تسعة لقوا حتفهم بسبب نزلات معوية وإسهال حاد وملاريا مشتبه بها أمس الإثنين، وأفادت بأن إجمالي الوفيات بسبب الأمراض بلغ 318 منذ أول يوليو الماضي.

وذكر التقرير أن أكثر من 72 ألف مريض عولجوا يوم الإثنين، في مستشفيات موقتة أو متنقلة أُقيمت في المناطق المتضررة جراء الفيضانات، مضيفا أن أكثر من 2.7 مليون شخص عولجوا في هذه المرافق منذ الأول من يوليو الماضي.

نظام صحي ضعيف
وأرهق تدفق اللاجئين النظام الصحي الضعيف بالفعل في البلاد، وقالت حكومة الإقليم إن نحو 1200 مُنشأة طبية ما زالت معزولة.

وقال مدير معهد عبد الله شاه للعلوم الصحية في مدينة سهوان، معين الدين صديقي، والتي تحيط بها مياه الفيضانات لرويترز «نحن في حالة اضطراب»، مضيفا أن الملاريا والإسهال خرجا عن السيطرة.

وتسببت الأمطار الموسمية وذوبان الأنهار الجليدية في شمال باكستان في حدوث فيضانات عاتية، أثرت على ما يقرب من 33 مليون نسمة في الدولة التي يبلغ عدد سكانها 220 مليون نسمة، مما أدى إلى تدمير منازل ومحاصيل وجسور وطرق وماشية، مسببة أضرارا قدرت بنحو 30 مليار دولار.

ويعيش مئات ألوف النازحين في العراء، مما يعرضهم للأمراض المنتشرة في المياه الراكدة، وتقول السلطات إنهم في حاجة ماسة إلى الطعام والمأوى ومياه الشرب النظيفة والمراحيض والأدوية.

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