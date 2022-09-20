وزيرة الثقافة البريطانية: 250 ألفا ألقوا نظرة الوداع على نعش الملكة إليزابيث بقاعة وستمنستر

القاهرة - بوابة الوسط

قالت وزيرة الثقافة البريطانية ميشيل دونيلان، اليوم الثلاثاء، إن نحو 250 ألف شخص ألقوا نظرة الوداع على نعش الملكة إليزابيث في قاعة وستمنستر في لندن.

قالت وزيرة الثقافة البريطانية، ميشيل دونيلان، الثلاثاء، إن نحو 250 ألف شخص ألقوا نظرة الوداع على نعش الملكة إليزابيث في قاعة وستمنستر في لندن.

وأضافت دونيلان، لإذاعة تايمز «يقتربون من حاجز 250 ألفا. نحن نحسب فقط هذه الأرقام»، موضحة أن الأرقام الكاملة ستصدر في «الوقت المناسب»، وفق وكالة «رويترز».

نظرة الوداع على الملكة في قاعة وستمنستر

وألقت الحشود نظرة الوداع على الملكة في قاعة وستمنستر، وهي أقدم جزء من مبنى البرلمان، بعد أن انتظرت لساعات طويلة في طابور طويل يتسلل عبر وسط لندن لأكثر من أربعة أيام.

- الملك تشارلز يغادر كنيسة سانت جورج بعد انتهاء مراسم دفن الملكة إليزابيث

كانت الملكة قد توفيت في إسكتلندا في الثامن سبتمبر الجاري، عن 96 عاما بعد أن اعتلت العرش لسبعة عقود.