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قتيل في زلزال قوي ضرب المكسيك في ذكرى هزتين مدمرتين

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 20 سبتمبر 2022, 01:24 مساء
قتيل في زلزال قوي ضرب المكسيك في ذكرى هزتين مدمرتين
أشخاص في الشارع في مكسيكو بعد الزلزال في 19 سبتمبر 2022. (أ ف ب)
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أسفر زلزال قوي ضرب غرب المكسيك الإثنين، عن مقتل شخص، وأثار الذعر على بعد مئات الكيلومترات في العاصمة مكسيكو، تزامنا مع ذكرى زلزالين مدمرين.

واهتزت المباني وهرع سكان العاصمة إلى الشوارع، عندما ضرب الزلزال الذي بلغت قوته 7.7 درجة، بحسب وكالة الزلازل الوطنية.

وأفاد الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور على «تويتر»، بأن شخصا قتل جراء سقوط حطام في مركز تسوق في مانزانيو بولاية كوليما غربا، لكنه أشار إلى عدم وجود أي أضرار خطيرة في مكسيكو، بحسب وكالة «فرانس برس».

تحديد مركز الزلزال
وجرى تحديد مركز الزلزال على بعد 59 كلم جنوب كوالكومان في ولاية ميشواكان على ساحل المحيط الهادئ، وعلى بعد 400 كلم غرب العاصمة مكسيكو، بحسب خبراء الزلازل. أما عمقه، فبلغ 15 كلم.

وقالت غابريلا راميريز (58 عاما)، التي تقطن مكسيكو «اعتقدت بأنني سأصاب بنوبة قلبية! هذه المنطقة معرضة للخطر إلى حد كبير إذ إن العديد من المباني التي تضررت جراء زلزال العام 2017 لم تصلح، والأمر أسوأ في ظل الخوف من (الموت) سحقا» تحت الأنقاض.

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وما زال كثيرون في العاصمة المكسيكية لم يتجاوزوا الصدمة التي أحدثها زلزال قبل خمس سنوات أودى بمئات الأشخاص.

«لا يوجد سبب علمي لتفسير الأمر»
وكان زلزال الاثنين ثالث هزة كبيرة مسجلة تضرب الدولة الواقعة في أميركا اللاتينية يوم 19 سبتمبر، لكن توقيته ليس إلا صدفة، بحسب ما ذكرت وكالة الزلازل الوطنية، والتي أفادت «لا يوجد سبب علمي لتفسير الأمر».

من جهته، اعتبر فيديريكو غارسيا (57 عاما)، بأنها «صدفة كبيرة للغاية! لا أستبعد أن ذلك قد يكون رسالة من الله».

أجراس التحذير من زلزال في مكسيكو
وقرعت أجراس التحذير من زلزال في مكسيكو، بعد أقل من ساعة من تنظيم المدينة تمرينات طارئة كجزء من سلسلة فعاليات أقيمت لإحياء ذكرى كارثتي العامين 1985 و2017.

وتقع المكسيك في منطقة تشهد نشاطا زلزاليا وبركانيا يعد الأكبر في العالم تعرف بـ«حزام النار»، وفي 19 سبتمبر 2017، أسفر زلزال بقوة 7.1 درجة عن مقتل 369 شخصا، معظمهم في العاصمة.

وفي التاريخ نفسه من العام 1985، وقع زلزال بقوة 8.1 درجة دمر وسط مكسيكو، وخلف أكثر من عشرة آلاف قتيل ودمر مئات المباني.

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