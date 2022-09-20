إردوغان: روسيا وأوكرانيا اتفقتا على «تبادل 200 أسير»

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، مساء الإثنين، في حديث مع التلفزيون الأميركي «بي بي إس»، أن روسيا وأوكرانيا اتفقتا على «تبادل 200 أسير».

وقال إردوغان «سيتم قريبا تبادل 200 أسير إثر اتفاق بين الطرفين»، معتبرا أن ذلك يشكل تقدما «كبيرا» في هذا الملف، بحسب وكالة «فرانس برس».

ولم يعط الرئيس التركي، تفاصيل أخرى حول هذا الاتفاق، ولا حول الأشخاص المعنيين، سواء كانوا مدنيين أو عسكريين، خلال هذه المقابلة التي أجريت باللغة التركية.

وأضاف إردوغان الذي التقى الرئيس الروسي الأسبوع الماضي، في سمرقند (أوزبكستان)، إن فلاديمير بوتين «يريد إنهاء هذه الحرب في أسرع وقت ممكن».

«يجب التوصل إلى اتفاق يرضي الجميع»

ولطالما عرض الرئيس التركي، الذي تمكن من الحفاظ على علاقاته مع موسكو وكييف منذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير، وساطته في هذا النزاع، وكرر القول إنه «يجب التوصل إلى اتفاق يرضي الجميع»، لكنه يرى أن من أجل التوصل لأي اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا، سيكون من الضروري إعادة الأراضي التي سيطرت عليها روسيا في أوكرانيا، مضيفا «هذا ما هو متوقع ويؤمل به»، وأكد أنه يعمل على هذا الأمر شخصيا مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس.

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وذكر إردوغان بأن أنقرة طالبت باستمرار بإعادة شبه جزيرة القرم (جنوب) إلى أوكرانيا منذ احتلالها من قبل روسيا العام 2014، معربا عن قلقه بشكل خاص على مصير الأقلية التتارية الناطقة باللغة التركية.

ووصل إردوغان السبت إلى نيويورك، حيث من المقرر أن يتحدث الثلاثاء أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.