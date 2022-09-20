الأمم المتحدة قلقة من «ردّ قوات الأمن العنيف» على المتظاهرين في إيران

القاهرة - بوابة الوسط

أعربت الأمم المتحدة عن «قلقها»، حيال «ردّ قوات الأمن العنيف» على المحتجّين على وفاة الشابة مهسا أميني في إيران، إثر توقيفها من جانب هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

وجاء في بيان لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن «المفوّضة السامية لحقوق الإنسان بالإنابة ندى الناشف أعربت اليوم (الثلاثاء) عن قلقها حيال وفاة مهسا أميني في الحجز، بعدما أوقفتها (شرطة الأخلاق) الإيرانية تطبيقًا لقواعد الحجاب الصارمة، وحيال ردّ قوات الأمن العنيف على المتظاهرين» احتجاجًا على الوفاة، بحسب وكالة «فرانس برس».

تفريق محتجين بمدينة سنندج الغربية

والإثنين، أطلقت الشرطة الإيرانية، الغاز المسيل للدموع لتفريق محتجين بمدينة سنندج الغربية التي تقطنها أغلبية كردية حيث تظاهر المئات للتنديد بوفاة شابة أثناء احتجازها لدى الشرطة في طهران الأسبوع الماضي.

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وأثارت قضية مهسا أميني البالغة من العمر 22 عاما، والتي جرى اعتقالها الثلاثاء الماضي، بعيد اقتيادها إلى المركز التابع لشرطة الأخلاق لـ«إقناعها وإرشادها» حول كيفية ارتداء حجابها، غضبا عاما في البلاد، خاصة على وسائل التواصل الاجتماعي، وقالت الشرطة إنها توفيت بنوبة قلبية ونفت أي مزاعم بالتعرض للتعذيب أو سوء المعاملة، بحسب «يورو نيوز».