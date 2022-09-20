Atwasat

اليوم.. ماكرون يلتقي رئيسي وميقاتي في نيويورك

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 20 سبتمبر 2022, 09:57 صباحا
اليوم.. ماكرون يلتقي رئيسي وميقاتي في نيويورك
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. (الإنترنت)
alwasat radio

يعقد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، الثلاثاء، سلسلة اجتماعات من بينها لقاء مع نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي، وآخر مع رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، بحسب ما أعلن قصر الإليزيه.

ويأتي الاجتماع المرتقب بين ماكرون ورئيسي، في وقت تتلاشى فيه تدريجيا الآمال بإمكانية إحياء الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني، وفق وكالة «فرانس برس».

وقال الإليزيه إن ماكرون الذي تناول العشاء على انفراد مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس  مساء الإثنين، بُعيد وصوله إلى نيويورك، سيعقد الثلاثاء سلسلة اجتماعات ثنائية تشمل بالإضافة إلى رئيسي وميقاتي كلا من رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف ورئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس، وفق وكالة «فرانس برس».

ماكرون يلتقي بايدن
والأربعاء سيعقد الرئيس الفرنسي اجتماعا ثنائيا مع نظيره الأميركي جو بايدن، كما سيجتمع ماكرون مع نظيره التشيلي غابريال بوريتس فونت.

وفي الأشهر الأخيرة أجرى ماكرون محادثات هاتفية عديدة مع نظيره الإيراني لحضه على قبول الشروط التي اقترحها الأوروبيون لإحياء اتفاق فيينا الذي أبرم في 2015 وخفف العقوبات المفروضة على الجمهورية الإسلامية، مقابل التزامها تقليص برنامجها النووي. وأصبح اتفاق فيينا في حكم الميت منذ انسحبت منه الولايات المتحدة، أحاديا في 2018.

وعصر الثلاثاء سيلقي ماكرون من على منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة، كلمة بلاده والتي سيتناول فيها خصوصا الوضع في أوكرانيا.

- الجمعية العامة للأمم المتحدة تنعقد الأسبوع المقبل وسط انقسامات عميقة وأزمة عالمية

ومن المفترض، بحسب محيطين بماكرون، أن يدعو الرئيس الفرنسي في خطابه إلى زيادة الدعم لكييف ودفع الدول الكثيرة التي لا تزال «محايدة» في موقفها من هذا النزاع إلى إدانة «العدوان الروسي».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الخميس.. قراءة في التجربة الشعرية لنصر الدين القاضي بـ«دار الفقيه»

الخميس.. قراءة في التجربة الشعرية لنصر الدين القاضي بـ«دار الفقيه»
العراق.. نهر دجلة يصارع الموت «عطشا»

العراق.. نهر دجلة يصارع الموت «عطشا»
دفن الملكة إليزابيث الثانية في ويندسور

دفن الملكة إليزابيث الثانية في ويندسور
«بوابة الوسط» تستعرض تفاصيل بيان اتحاد الكرة الليبي بشأن تفقد الملاعب

«بوابة الوسط» تستعرض تفاصيل بيان اتحاد الكرة الليبي بشأن تفقد الملاعب
بوغبا ووالدته قيد الحماية الأمنية وشقيقه يخرج بتصريحات مثيرة تطال مبابي

بوغبا ووالدته قيد الحماية الأمنية وشقيقه يخرج بتصريحات مثيرة تطال مبابي
الأميران جورج وشارلوت يسيران خلف نعش الملكة إليزابيث الثانية

الأميران جورج وشارلوت يسيران خلف نعش الملكة إليزابيث الثانية
برنامج «Wsport»: الأهلي طرابلس يبدأ تحضيراته في بنغازي

برنامج «Wsport»: الأهلي طرابلس يبدأ تحضيراته في بنغازي
«اقتصاد بلس»: مخالفات بالجملة في المطاعم تكشفها الأجهزة الرقابية

«اقتصاد بلس»: مخالفات بالجملة في المطاعم تكشفها الأجهزة الرقابية
«نسخة إلى الرأي العام»: أزمة نسبة الرسوب بالرياضيات واللغات: كفاءة المعلم أم جودة المنهج؟

«نسخة إلى الرأي العام»: أزمة نسبة الرسوب بالرياضيات واللغات: كفاءة المعلم أم ...
موسكو: نحتاج إلى فندق موقت لاستئناف عمل السفارة في طرابلس

موسكو: نحتاج إلى فندق موقت لاستئناف عمل السفارة في طرابلس
تركيا تبدأ قريبا دفع 25% من ثمن الغاز الروسي بالروبل

تركيا تبدأ قريبا دفع 25% من ثمن الغاز الروسي بالروبل
الليرة اللبنانية في أدنى مستوياتها مقابل الدولار وسط إقفال المصارف

الليرة اللبنانية في أدنى مستوياتها مقابل الدولار وسط إقفال المصارف
جمرك ميناء مصراتة يرد على شكوى التحفظ على 180 حاوية إطارات ومحركات مستعملة

جمرك ميناء مصراتة يرد على شكوى التحفظ على 180 حاوية إطارات ومحركات مستعملة
احتياطات الوقود الأحفوري تحوي 3.5 تريليون طن ثاني أكسيد الكربون

احتياطات الوقود الأحفوري تحوي 3.5 تريليون طن ثاني أكسيد الكربون
شاهد.. بدء مراسم جنازة الملكة إليزابيث

شاهد.. بدء مراسم جنازة الملكة إليزابيث
العائلة المالكة البريطانية تستعرض مشاهد من حياة إليزابيث قبل ساعات من تشييعها

العائلة المالكة البريطانية تستعرض مشاهد من حياة إليزابيث قبل ساعات من تشييعها
بايدن يكشف فحوى مكالمة هاتفية مع نظيره الصيني بشأن الحرب الأوكرانية

بايدن يكشف فحوى مكالمة هاتفية مع نظيره الصيني بشأن الحرب الأوكرانية
«ديربي مدريد» وقمة «الليغا» في قبضة الملكي بعد الفوز على أتلتيكو (2-1)

«ديربي مدريد» وقمة «الليغا» في قبضة الملكي بعد الفوز على أتلتيكو (2-1)
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
دفن الملكة إليزابيث الثانية في ويندسور
دفن الملكة إليزابيث الثانية في ويندسور
حريق ضخم بمصفاة لتكرير النفط في فنزويلا بسبب صاعقة
حريق ضخم بمصفاة لتكرير النفط في فنزويلا بسبب صاعقة
مصرع شخصين في إعصار اليابان
مصرع شخصين في إعصار اليابان
اليوم.. ماكرون يلتقي رئيسي وميقاتي في نيويورك
اليوم.. ماكرون يلتقي رئيسي وميقاتي في نيويورك
غينيا الاستوائية تلغي عقوبة الإعدام
غينيا الاستوائية تلغي عقوبة الإعدام
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
ماكرون: من يريد أن تكون تركيا القوة الوحيدة التي تواصل الحديث مع روسيا؟
ماكرون: من يريد أن تكون تركيا القوة الوحيدة التي تواصل ......
10 قتلى جراء هجمات بالسكين في كندا
10 قتلى جراء هجمات بالسكين في كندا...
فرار الآلاف من منطقة خاركيف الأوكرانية إلى روسيا خلال 24 ساعة
فرار الآلاف من منطقة خاركيف الأوكرانية إلى روسيا خلال 24 ......
توقيف ثاني المشتبه بتنفيذهما هجمات بالسكاكين في كندا
توقيف ثاني المشتبه بتنفيذهما هجمات بالسكاكين في كندا...
وفاة ميخائيل غورباتشوف آخر زعيم سوفياتي
وفاة ميخائيل غورباتشوف آخر زعيم سوفياتي...
المزيد
«منظمات غير حكومية»: شخص في العالم يموت من الجوع كل أربع ثوان
«منظمات غير حكومية»: شخص في العالم يموت من الجوع كل أربع ......
الأمم المتحدة قلقة من «ردّ قوات الأمن العنيف» على المتظاهرين في إيران
الأمم المتحدة قلقة من «ردّ قوات الأمن العنيف» على المتظاهرين......
الجمعية العامة للأمم المتحدة تنعقد الثلاثاء وسط أزمات تعصف بالعالم
الجمعية العامة للأمم المتحدة تنعقد الثلاثاء وسط أزمات تعصف ......
غينيا الاستوائية تلغي عقوبة الإعدام
غينيا الاستوائية تلغي عقوبة الإعدام...
اليوم.. ماكرون يلتقي رئيسي وميقاتي في نيويورك
اليوم.. ماكرون يلتقي رئيسي وميقاتي في نيويورك...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط