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مصرع شخصين في إعصار اليابان

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 20 سبتمبر 2022, 09:18 صباحا
مصرع شخصين في إعصار اليابان
عمال يتفقدون موقعا شهد انزلاقا للتربة بعد الإعصار نانمادور في منطقة ميازاكي. 19 سبتمبر 2022. (أ ف ب)
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تأكد مصرع شخصين، وعثر على اثنين آخرين «من دون مؤشرات حيوية»، بعدما ضرب الإعصار «نانمادول» اليابان نهاية الأسبوع، وفق ما أعلن ناطق باسم الحكومة الثلاثاء.

ووصلت العاصفة إلى البر قرب مدينة كاغوشيما (جنوب غرب) ليل الأحد، وتسببت بهطول أمطار غزيرة في أنحاء منطقة كيوشو قبل أن تتحرّك إلى الساحل الغربي، وفق وكالة «فرانس برس».

وبحلول صباح الثلاثاء، جرى خفض مستواها إلى «إعصار خارج المدار» مع عبورها إلى الساحل في شمال شرق البلاد واتجاهها إلى البحر.

واقتلعت العاصفة الأشجار وحطمت النوافذ وتسببت بهطول أمطار خلال 24 ساعة، تعادل تلك التي تتساقط على مدى شهر كامل في أجزاء من منطقة ميازاكي، حيث تأكد مصرع شخصين.

السلطات تبحث عن شخص مفقود
وقال الناطق باسم الحكومة هيروزاكو ماتسونو، إنه عُثر على شخصين آخرين «من دون مؤشرات حيوية»، وهو مصطلح يستخدم عادة في اليابان قبل تأكيد طبيب شرعي الوفاة رسميا، وذكر أن السلطات تبحث أيضا عن شخص مفقود.

وأصيب 114 شخصا على الأقل بجروح، اعتُبرت حالات 14 منهم خطيرة. وبحلول صباح الثلاثاء، كان التيار مقطوعا عن نحو 140 ألف منزل تقريبا في أنحاء البلاد، خصوصا في كيوشو.

- قتيل وعشرات الجرحى في اليابان جراء الإعصار نانمادول

وتشهد اليابان حاليا موسم الإعصار المألوف في هذا الوقت من العام، علما بأنها تتعرّض لنحو 20 عاصفة مشابهة كل سنة.

ويشير العلماء إلى أن تغير المناخ يؤدي إلى ازدياد شدة العواصف ودرجات الحرارة والفيضانات والجفاف.

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