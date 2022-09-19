دفن الملكة إليزابيث الثانية في ويندسور

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت العائلة المالكة البريطانية أن الملكة إليزابيث الثانية دُفنت مساء الإثنين في قصر ويندسور بعد مراسم جنازة مهيبة استمرت ساعات طويلة.

وقد ووريت إليزابيث التي توفيت الأسبوع الماضي عن 96 عاما اعتلت خلالها العرش مدى 70 سنة، مع زوجها فيليب الذي توفي العام 2021، في ضريح جورج السادس في كنيسة سانت جورج التابعة للقصر.

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وأُقيمت مراسم جنازة الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا، فيما‭ ‬احتشد قادة وملوك من أنحاء العالم في لندن، اليوم الإثنين، لتوديعها، بعد وفاة الشخصية المحبوبة التي وحدت الأمة خلال فترة حكم استمرت 70 عامًا.

وقبل الساعة 11 صباحًا، ظهر النعش المصنوع من خشب البلوط والمغطى بالعلم الملكي وفوقه تاج الإمبراطورية على عربة مدفع تحت سماء ملبدة بالغيوم، ليتم نقله في موكب عسكري إلى كنيسة «ويستمنستر آبي».