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زلزال بقوة 6.8 درجة يضرب غرب المكسيك.. وتحذيرات من تسونامي

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 19 سبتمبر 2022, 08:48 مساء
زلزال بقوة 6.8 درجة يضرب غرب المكسيك.. وتحذيرات من تسونامي
زلزال بقوة 6.8 درجة يضرب المكسيك. (الإنترنت)
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ضرب زلزال بقوة 6.8 درجة غرب المكسيك، الإثنين، وتسبب باهتزاز المباني في العاصمة مكسيكو تزامنًا مع ذكرى زلزالين شديدين وقعا العامين 1985 و2017، وفق ما أفاد خبراء رصد الزلازل.

وتحدد مركز الزلزال على بعد 59 كلم جنوب كوالكومان في ولاية ميشواكان على ساحل المحيط الهادئ، بحسب الوكالة الوطنية لرصد الزلازل، وفق «فرانس برس».

تحذيرات من أمواج تسونامي
فيما حذرت السلطات المحلية من احتمالية وقوع أمواج تسونامي نتيجة الزلزال القوي الذي ضرب المكسيك. ومن ناحية أخرى، سجلت تايوان، أكثر من 70 هزة ارتدادية عقب الزلزال المدمر الذي ضرب مقاطعة تايتونغ جنوب شرق البلاد، أمس الأحد، وبلغت شدته 6.8 درجة على مقياس ريختر.

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وحسب مركز رصد الزلازل في تايوان، فإن أقوى هزة ارتدادية سجلها المرصد بلغت 5.9 درجة على مقياس ريختر، فيما يتوقع وقوع مزيد الهزات الارتدادية خلال الأيام المقبلة.

زلزال في الأيام المقبلة
وضرب الزلزال الذي بلغت قوته 6.8 درجة بلدة تشيشانغ في مقاطعة تايتونغ في الساعة 2:44 بعد ظهر أمس الأحد، وكان على عمق 7 كيلومترات، وكان أقوى من الزلزال الذي ضرب يوم السبت بقوة 6.4 درجة في بلدة جوانشان بالمقاطعة.

وحسب «فوكس تايوان»، ففي الأيام الثلاثة المقبلة، قد يكون هناك مزيد الزلازل التي تتجاوز قوتها 5 درجات، حيث تزداد توابع الزلزال التي تزيد قوتها على 4 درجات خلال هذا الأسبوع، ويمكن أن تحدث على مدى فترة زمنية أطول، على الرغم من أنها ستكون أصغر.

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