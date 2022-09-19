روسيا: المعلومات بشأن العثور على مئات المقابر في إيزيوم الأوكرانية «أكاذيب»

القاهرة - بوابة الوسط

وصف الكرملين، الإثنين، المعلومات حول العثور على مئات المقابر في إيزيوم في شرق أوكرانيا بعد استعادتها من القوات الروسية أخيرًا، بأنها «أكاذيب»، في أحدث نفي روسي لارتكاب القوات الروسية فظائع.

وأعلنت السلطات الأوكرانية، الجمعة، العثور على أكثر من 440 قبرًا، وعلى مقبرة جماعية في غابة عند أطراف مدينة إيزيوم التي كان عدد سكانها يبلغ نحو خمسين ألف نسمة قبل الحرب، واحتلتها القوات الروسية من أبريل حتى مطلع سبتمبر، وفق «فرانس برس».

وشوهد في المكان مئات القبور وعليها علامة الصليب وأرقام أو أسماء وتواريخ، إضافة إلى مقبرة جماعية تحتوي على 17 جثة لجنود أوكرانيين، بحسب أطباء شرعيين. وتحمل بعض الجثث التي عثر عليها مكبلة الأيدي، آثار تعذيب. وعثرت الشرطة الوطنية أيضًا في إيزيوم ومدن أخرى استعادت القوات الأوكرانية السيطرة عليها أخيراً، على «غرف تعذيب».

«أدلة جديدة على حصول تعذيب» في إيزيوم

وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف، الإثنين، «إنها أكاذيب. سندافع بالطبع عن الحقيقة في هذه القضية». وتحدث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي السبت، عن «أدلة جديدة على حصول تعذيب» في إيزيوم، حيث «تتواصل عملية إخراج الجثث».

- مئات القبور في غابة قريبة من إيزيوم المستعادة من الروس

- دفن جثة عثر عليها مقيدة اليدين قرب مدينة إيزيوم الأوكرانية

واتُّهمت القوات الروسية بارتكاب كثير من الفظائع في الأراضي التي سيطرت عليها في أوكرانيا، لا سيما في بوتشا قرب كييف، حيث عثر بعد انسحابها أواخر مارس على جثث مدنيين قتلوا بدم بارد. وتنفي موسكو ارتكابها هذه الجرائم، متحدثة عن «تلفيق» أوكراني.

ودعت جمهورية تشيكيا التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، السبت، إلى إنشاء محكمة دولية خاصة لإيزيوم، وقالت الأمم المتحدة إنها تعتزم إرسال بعثة إلى المدينة «قريبًا».